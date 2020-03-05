Секс на карантине: поклонники порно полюбили тему коронавируса

Среди порнографических материалов есть ролики, где действие якобы происходит в китайском городе Ухань, который стал эпицентром распространения смертельного коронавируса.

Пользователи интернета стали активно искать порнографические материалы на тему китайского коронавируса.

Как замечает Motherboard, видео на тему коронавируса начали активно публиковать на сайтах с порнографическими видео.

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По поиску слова «коронавирус» на Pornhub пользователям находит больше 100 видеороликов.

Так, по сюжету одного из роликов женщина согласилась на секс за лекарство от заболевания. В еще одном видеоролике два пациента с коронавирусом занимаются сексом в палате на карантине. Некоторые видео имеют полноценный сюжет.

Есть ролики, где действие якобы происходит в китайском городе Ухань, который стал эпицентром распространения смертельного коронавируса. Эротическое видео сделано в формате записи с нагрудного видеорегистратора. В главной роли выступает сотрудник Центра по контролю и профилактике заболеваний США. Он прибывает в Ухань после закрытия города.

По сюжету, мужчина в защитном костюме изучает заброшенный медицинский центр. Через некоторое время на него нападает женщина. После этого между актерами начинается секс.

Как сообщал УНИАН, сайт xHamster призывает своих пользователей не выходить из дома в зараженных коронавирусом регионах и гарантирует жителям этих районов бесплатный премиум-доступ до конца марта.