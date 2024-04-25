В списке есть курение и недостаточный сон.

Эксперты по долголетию выделили 8 вредных привычек, которые заставляют вас стареть быстрее, пишет Fox News.

"Одним из основных признаков старения является накопление клеточных повреждений, которые приводят к дисфункции органов и, в конечном итоге, к смерти, - отметил невролог и эксперт по долголетию из Флориды Бретт Осборн. - Ключ к сохранению здоровья - это минимизировать повреждение клеток".

И вот самые распространенные вредные привычка, которые ускоряют старение, по мнению специалистов:

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Курение. Доктор Дон Эрикссон рассказала, что курение ускоряет старение, подвергая организм воздействию вредных химических веществ, уменьшая поступление кислорода, разрушая коллаген и увеличивая окислительный стресс.

Чрезмерное пребывание на солнце. Эрикссон отметила, что чрезмерное пребывание на солнце может привести к старению, повреждая ДНК кожи, вызывая морщины, провисание кожи и темные пятна.

Плохое питание. Эксперты сходятся во мнении, что диета с дефицитом питательных веществ ускоряет старение.

Недостаток физических упражнений. По словам Эрикссон, низкая физическая активность способствует старению, вызывая потерю мышечной массы, снижение плотности костей, увеличение веса и сердечно-сосудистые проблемы.

Чрезмерное употребление алкоголя. Как предупредил Осборн, алкоголь обезвоживает кожу и может привести к повреждению печени и когнитивным нарушениям. Это также вызывает проблемы с регуляцией уровня сахара в крови и тесно связано с ожирением. Кроме того, поскольку алкоголь является клеточным токсином, он значительно ускоряет процесс старения.

Хронический стресс. Высокий уровень стресса может укорачивать белковые структуры ДНК, играющие центральную роль в судьбе клеток и старении.

Недостаточный сон. Эрикссон отметила, что недостаток сна ускоряет старение, ухудшая здоровье кожи, усиливая воспаление и вызывая гормональный дисбаланс. Он также препятствует восстановлению клеток и влияет на когнитивные функции.

Плохая гигиена полости рта. Данная привычка ускоряет старение, вызывая заболевания десен, потерю зубов, появление пятен на зубах и неприятный запах изо рта, предупредила Эрикссон.

Напомним, ранее доктор Трент Орфанос, изучавший долголетие в течение 30 лет, назвал пять продуктов, которых следует избегать, если вы хотите дожить до 100 лет.

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