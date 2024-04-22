Доктор советует исключить из рациона макароны и газировку.

Доктор Трент Орфанос, который изучал долголетие в течение 30 лет, назвал пять продуктов, которых следует избегать, если вы хотите дожить до 100 лет, пишет Parade.

"Пища - это информация. Если мы даем организму неверную информацию, мы можем ожидать ухудшения состояния нашего здоровья, поэтому нам нужно правильно питаться, чтобы продлить жизнь", - отметил он.

Орфанос провел более 30 лет, леча пациентов и изучая инструменты для долголетия, и у него есть собственный совет относительно продуктов, которых следует избегать или, по крайней мере, свести к минимуму, если вы хотите прожить долгую жизнь.

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5 продуктов, которых следует избегать для долголетия:

Белые макароны. Считаются высокорафинированными углеводами. По сути, это крахмалы, подвергшиеся тщательной обработке, они очень быстро метаболизируются до сахара, что может спровоцировать воспаление, отметил доктор. Исследования, опубликованные в 2021 году, показали, что диеты с высоким содержанием углеводов с большей вероятностью вызывают воспаление, чем диеты с высоким содержанием жиров.

Газированные напитки и фруктовые соки. Сахар также способствует воспалению, а воспаление является причиной большинства хронических заболеваний, которые сокращают нашу жизнь, объяснил Орфанос. Исследование, опубликованное в 2022 году в журнале Nutrition, связало употребление газированных напитков и продуктов с высоким содержанием жиров с воспалением.

Мороженое. Употребление подслащенных сахаром продуктов, таких как мороженое, лучше свести к минимуму. Обзор 2021 года подчеркнул высокий риск заболеваний, включая болезни сердца, рак и стоматологические заболевания, из-за диеты с высоким содержанием сахара.

Пироги. Коммерческая выпечка, такая как пироги, содержит частично гидрогенизированные масла. В 2015 году FDA признало их небезопасными. И до сих пор небольшое количество трансжиров все еще содержится в таких продуктах.

Хот-доги. Доктор советует избегать обработанного мяса, такого как хот-доги, колбаса и другие мясные деликатесы. Исследования, опубликованные в 2021 году, связали потребление обработанного и красного мяса с более высоким риском развития множественных видов рака, включая рак легких и толстой кишки.

Что есть, чтобы продлить жизнь

Доктор Орфанос рекомендует употреблять: орехи и семена, оливковое масло первого отжима, крестоцветные овощи, листовую зелень, ягоды и жирную рыбу.

Напомним, ранее были названы 10 лучших овощей и фруктов для долголетия.

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