Публикуем тексты молитв, с помощью которых можно обратиться к Богу с просьбой о защите близких.

Вера помогает человеку в трудных ситуациях и сохраняет надежду на счастливое будущее. Христиане верят, что искренняя и чистосердечная молитва обязательно будет услышана на небесах. Мы публикуем самые сильные молитвы-обереги за близких людей. Читать их можно как в храме, так и дома - важно лишь искренне верить в результат.

Молитва "Отче наш"

"Отче наш" - молитва, о которой знает каждый. Если вы ещё не выучили слова, то воспользуйтесь нашей подсказкой.

Отче наш, сущий на небесах! Да святится имя Твое; да приидет Царствие Твое; да будет воля Твоя и на земле, как на небе; хлеб наш насущный дай нам на сей день; и прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим; и не введи нас в искушение, но избавь нас от лукавого. Ибо Твое есть Царство и сила и слава во веки. Аминь.

Молитва Богородице за детей

Молитва за сына или дочь произносится одним из родителей наедине с собой. Важно быть при этом в хорошем настроении и верить в лучшее.

О, Пресвятая Владычица Дева Богородица, спаси и сохрани под покровом Твоим моих чад (имена), Всех юношей, отроковиц и младенцев, крестных и безымянных, находящихся в утробе матери.

Покрой их ризою Твоего материнства, сохрани их в страхе Божьем и в послушании родителям, умоли Господа моего и Сына Твоего, пусть даст им полезные знания для спасения их душ. Вручаю их материнскому надзору Твоему, ибо Ты Мать Божья всем людским детям.

Матерь Божия, введи меня в образ Твоего Небесного материнства. Исцели душевные и телесные раны детей моих (имена), моими грехами нанесённые. Вручаю ребенка полностью Господу моему Иисусу Христу и Твоему, Пречистая, небесному покровительству. Аминь.

Молитва-оберег за детей Иисусу

Эта сильная молитва-оберег произносится матерью у иконы Иисуса.

Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, молитвами Пречистой Твоей Матери выслушай меня, смиренную дочь Твою (имя). Господи, в благодати Своей охраняй чадо мое (имя), помилуй и спаси его имени Твоего совета. Господи, прости ему все грехи, намеренные и ненамеренные, совершенные им перед Тобою.

Господи, наставь его на истинный путь заповедей Твоих и просвещения светом Твоим Христовым, на спасение души и исцеление тела. Господи, благослови его в доме, в поле, работе и в пути, и на каждом месте владения Твоего. Господи, сохрани его под покровом Твоим Святым от ножа, яда, огня, потопа, от смертоносной язвы и от напрасной смерти. Господи, защити его от видимых и невидимых врагов, от всяких бед, зол и несчастий. Господи, исцели его от всяких болезней, очисти от всяких вредных привычек и облегчи его душевные страдания и скорби.

Господи, даруй ему благодать Святого Духа на многие годы жизни, здоровья и здравого разума. Господи, дай ему свое благословение на благочестивую семейную жизнь и благочестивое деторождение.

Господи, даруй и мне, смиренной дочери Твоей, отеческое благословение на чадо мое в наступающие утра, дни, вечера и ночи имени Твоего совета, ибо Царство Твое, всесильное и всемогущее. Аминь.

Молитва-оберег для воина мужа

Владыка Господи, Боже отцов наших, Тебя просим и Тебя смиренно и молим: услышь милостиво нашу молитву, недостойных рабов Твоих. Просим тебя, будь рядом с рабом Твоим (имя воина) и его побратимами, и Сам будь им помощником и заместителем, и сохрани их и днем, и ночью неуязвимыми и невредимыми от всякой злой напасти и болезни, голода, потопления и от всякого страха. Верным рабам Твоим мощь, силу и мужественное сердце, помощь и покровительство подари. Силу, и преодоление над всеми врагами милостиво подай. И со всех сторон ополчением Ангелов Твоих огради их, и озброй их силой и защитой Честного и Животворящего Креста во имя Тебя, Господа нашего Иисуса Христа, и Всесвятого и Животворящего Твоего Духа, ныне, и присно, и во веки веков. Аминь.

Молитва за воинов может произноситься не только женой. Каждый верующий украинец может помолиться за благополучие и здоровье наших защитников.

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