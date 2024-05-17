Некоторые украинские фамилии встречаются в Украине так редко, что их носителей почти не осталось.

Украинская фамилия часто отображает происхождение человека и занятие его предков. Большинство родовых имен украинцев связаны с названиями разных профессий. Есть также украинские фамилии, которые происходят от дворян и военных. А некоторые фамилии настолько редкие, что у них осталось менее 100 носителей.

Невозможно точно сказать, какие самые редкие фамилии в Украине на данный момент. Последняя перепись населения проводилась очень давно, а с тех пор многие люди умерли или поменяли личные данные. Однако некоторые сайты позволяют проверить, насколько редкие украинские фамилии и сколько у них носителей.

Как узнать, насколько редкая фамилия в Украине

Есть несколько способов проверить распространенность фамилии в Украине. Такую услугу представляют многие сайты. Но будьте осторожны - если сервис предлагает деньги за анализ, то это могут быть мошенники.

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Очень популярный сервис для проверки фамилии - это проект "Рідні". Здесь можно ввести свою фамилию и посмотреть, сколько у неё есть носителей и в каких регионах они живут. Данные актуальны на 2011-2013 год.

Какие есть редкие фамилии

У самых популярных фамилий могут быть сотни и десятки тысяч носителей. Однако есть редкие украинские фамилии, которые носят меньше 100 человек:

Афендик - 4 носителя.

- 4 носителя. Базика - 4 носителя.

- 4 носителя. Бандера . Однофамильцев знаменитого украинского революционера Степана Бандеры в Украине всего 22, и большинство живет в Стрые.

. Однофамильцев знаменитого украинского революционера Степана Бандеры в Украине всего 22, и большинство живет в Стрые. Безгришна и Безгришный - суммарно 10 носителей.

и - суммарно 10 носителей. Безмозкий и Безмозка - 20 носителей.

и - 20 носителей. Бидось - 35 носителей.

- 35 носителей. Брехун - 73 носителя.

- 73 носителя. Вырвыкаша - 75 носителей.

- 75 носителей. Воин - 74 носителя.

- 74 носителя. Гадюка - 39 носителей.

- 39 носителей. Гирчыця - 36 носителей.

- 36 носителей. Дзеркаль - 79 носителей.

- 79 носителей. Добрыйдень - 4 носителя, Деньдобрый - 46 носителей и Добрыйвечир - 21 носитель.

- 4 носителя, - 46 носителей и - 21 носитель. Загубигорилка - 19 носителей.

- 19 носителей. Загубинога - 23 носителя.

- 23 носителя. Золотко - 50 носителей.

- 50 носителей. Кийив - 40 носителей. Интересно, что большинство таких людей живет не в Киеве, а в Дрогобыче. Также в Украине есть 6 человек с фамилией Днипро , 1 человек с фамилией Житомир , 8 - Львив , 4 - Херсон , 2 - Одеса .

- 40 носителей. Интересно, что большинство таких людей живет не в Киеве, а в Дрогобыче. Также в Украине есть 6 человек с фамилией , 1 человек с фамилией , 8 - , 4 - , 2 - . Листопаденко - 3 носителя.

- 3 носителя. Ляля - 51 носитель.

- 51 носитель. Недайборщ - 92 носителя.

- 92 носителя. Непийпиво . Фамилия казацкого происхождения, которую имеют 79 человек.

. Фамилия казацкого происхождения, которую имеют 79 человек. Обийдыхата - 47 носителей.

- 47 носителей. Палилюлька - 22 носителя.

- 22 носителя. Печиборщ - 77 носителей.

- 77 носителей. Пиво - 79 носителей.

- 79 носителей. Поцилуй - 17 носителей.

- 17 носителей. Рильнык . Редкий случай, когда связанная с профессией фамилия непопулярна - всего 7 носителей.

. Редкий случай, когда связанная с профессией фамилия непопулярна - всего 7 носителей. Ричка - 40 носителей.

- 40 носителей. Ромашка - 91 носитель.

- 91 носитель. Секретный - 22 носителя.

- 22 носителя. Сонечко - 4 носителя.

- 4 носителя. Товчигречка - 87 носителей.

- 87 носителей. Убийсобака - 28 носителей.

- 28 носителей. Украина . Название нашей страны стало фамилией для 26 человек

. Название нашей страны стало фамилией для 26 человек Червоноокий - 16 носителей.

- 16 носителей. Чорнооченко - 15 носителей.

- 15 носителей. Янгол - 36 носителей.

Также редкими в Украине, но распространенными в других странах могут быть фамилии иностранного происхождения.

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