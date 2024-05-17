Украинская фамилия часто отображает происхождение человека и занятие его предков. Большинство родовых имен украинцев связаны с названиями разных профессий. Есть также украинские фамилии, которые происходят от дворян и военных. А некоторые фамилии настолько редкие, что у них осталось менее 100 носителей.
Невозможно точно сказать, какие самые редкие фамилии в Украине на данный момент. Последняя перепись населения проводилась очень давно, а с тех пор многие люди умерли или поменяли личные данные. Однако некоторые сайты позволяют проверить, насколько редкие украинские фамилии и сколько у них носителей.
Как узнать, насколько редкая фамилия в Украине
Есть несколько способов проверить распространенность фамилии в Украине. Такую услугу представляют многие сайты. Но будьте осторожны - если сервис предлагает деньги за анализ, то это могут быть мошенники.
Очень популярный сервис для проверки фамилии - это проект "Рідні". Здесь можно ввести свою фамилию и посмотреть, сколько у неё есть носителей и в каких регионах они живут. Данные актуальны на 2011-2013 год.
Какие есть редкие фамилии
У самых популярных фамилий могут быть сотни и десятки тысяч носителей. Однако есть редкие украинские фамилии, которые носят меньше 100 человек:
- Афендик - 4 носителя.
- Базика - 4 носителя.
- Бандера. Однофамильцев знаменитого украинского революционера Степана Бандеры в Украине всего 22, и большинство живет в Стрые.
- Безгришна и Безгришный - суммарно 10 носителей.
- Безмозкий и Безмозка - 20 носителей.
- Бидось - 35 носителей.
- Брехун - 73 носителя.
- Вырвыкаша - 75 носителей.
- Воин - 74 носителя.
- Гадюка - 39 носителей.
- Гирчыця - 36 носителей.
- Дзеркаль - 79 носителей.
- Добрыйдень - 4 носителя, Деньдобрый - 46 носителей и Добрыйвечир - 21 носитель.
- Загубигорилка - 19 носителей.
- Загубинога - 23 носителя.
- Золотко - 50 носителей.
- Кийив - 40 носителей. Интересно, что большинство таких людей живет не в Киеве, а в Дрогобыче. Также в Украине есть 6 человек с фамилией Днипро, 1 человек с фамилией Житомир, 8 - Львив, 4 - Херсон, 2 - Одеса.
- Листопаденко - 3 носителя.
- Ляля - 51 носитель.
- Недайборщ - 92 носителя.
- Непийпиво. Фамилия казацкого происхождения, которую имеют 79 человек.
- Обийдыхата - 47 носителей.
- Палилюлька - 22 носителя.
- Печиборщ - 77 носителей.
- Пиво - 79 носителей.
- Поцилуй - 17 носителей.
- Рильнык. Редкий случай, когда связанная с профессией фамилия непопулярна - всего 7 носителей.
- Ричка - 40 носителей.
- Ромашка - 91 носитель.
- Секретный - 22 носителя.
- Сонечко - 4 носителя.
- Товчигречка - 87 носителей.
- Убийсобака - 28 носителей.
- Украина. Название нашей страны стало фамилией для 26 человек
- Червоноокий - 16 носителей.
- Чорнооченко - 15 носителей.
- Янгол - 36 носителей.
Также редкими в Украине, но распространенными в других странах могут быть фамилии иностранного происхождения.