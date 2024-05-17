Как узнать насколько у тебя редкая фамилия / ua.depositphotos.com

Украинская фамилия часто отображает происхождение человека и занятие его предков. Большинство родовых имен украинцев связаны с названиями разных профессий. Есть также украинские фамилии, которые происходят от дворян и военных. А некоторые фамилии настолько редкие, что у них осталось менее 100 носителей.

Невозможно точно сказать, какие самые редкие фамилии в Украине на данный момент. Последняя перепись населения проводилась очень давно, а с тех пор многие люди умерли или поменяли личные данные. Однако некоторые сайты позволяют проверить, насколько редкие украинские фамилии и сколько у них носителей.

Как узнать, насколько редкая фамилия в Украине

Есть несколько способов проверить распространенность фамилии в Украине. Такую услугу представляют многие сайты. Но будьте осторожны - если сервис предлагает деньги за анализ, то это могут быть мошенники.

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Очень популярный сервис для проверки фамилии - это проект "Рідні". Здесь можно ввести свою фамилию и посмотреть, сколько у неё есть носителей и в каких регионах они живут. Данные актуальны на 2011-2013 год.

Какие есть редкие фамилии

У самых популярных фамилий могут быть сотни и десятки тысяч носителей. Однако есть редкие украинские фамилии, которые носят меньше 100 человек:

  • Афендик - 4 носителя.
  • Базика - 4 носителя.
  • Бандера. Однофамильцев знаменитого украинского революционера Степана Бандеры в Украине всего 22, и большинство живет в Стрые.
  • Безгришна и Безгришный - суммарно 10 носителей.
  • Безмозкий и Безмозка - 20 носителей.
  • Бидось - 35 носителей.
  • Брехун - 73 носителя.
  • Вырвыкаша - 75 носителей.
  • Воин - 74 носителя.
  • Гадюка - 39 носителей.
  • Гирчыця - 36 носителей.
  • Дзеркаль - 79 носителей.
  • Добрыйдень - 4 носителя, Деньдобрый - 46 носителей и Добрыйвечир - 21 носитель.
  • Загубигорилка - 19 носителей.
  • Загубинога - 23 носителя.
  • Золотко - 50 носителей.
  • Кийив - 40 носителей. Интересно, что большинство таких людей живет не в Киеве, а в Дрогобыче. Также в Украине есть 6 человек с фамилией Днипро, 1 человек с фамилией Житомир, 8 - Львив, 4 - Херсон, 2 - Одеса.
  • Листопаденко - 3 носителя.
  • Ляля - 51 носитель.
  • Недайборщ - 92 носителя.
  • Непийпиво. Фамилия казацкого происхождения, которую имеют 79 человек.
  • Обийдыхата - 47 носителей.
  • Палилюлька - 22 носителя.
  • Печиборщ - 77 носителей.
  • Пиво - 79 носителей.
  • Поцилуй - 17 носителей.
  • Рильнык. Редкий случай, когда связанная с профессией фамилия непопулярна - всего 7 носителей.
  • Ричка - 40 носителей.
  • Ромашка - 91 носитель.
  • Секретный - 22 носителя.
  • Сонечко - 4 носителя.
  • Товчигречка - 87 носителей.
  • Убийсобака - 28 носителей.
  • Украина. Название нашей страны стало фамилией для 26 человек
  • Червоноокий - 16 носителей.
  • Чорнооченко - 15 носителей.
  • Янгол - 36 носителей.

Также редкими в Украине, но распространенными в других странах могут быть фамилии иностранного происхождения.

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