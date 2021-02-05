Пользователи шутят и спрашивают, как такое Илону Маску.

Житель Ривненской области сделал бульдозер для чистки снега из собственного авто.

Об этом говорится в сюжете ТСН.

Чтобы чистить заметенные улицы, житель Старого Села Ривненской области сделал бульдозер из собственных Жигулей. К бамперу он прицепил самодельный ковш, который сгребает снег.

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Местные это сняли и выложили в соцсети. Они радуются, что односельчанин взялся расчищать дороги. Пользователи соцсетей шутят и спрашивают, как такое Илону Маску.

И, судя по прогнозам синоптиков, такое изобретение вскоре может пригодиться, потому что сегодня обещают ухудшение погодных условий. В частности, мокрый снег и сильные порывы ветра. По прогнозам, больше всего непогода затронет запад и север страны.

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Автор: УНИАН