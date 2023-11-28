Немногие хозяйки знают, что рулька и голяшка - это не одно и то же.

Уже с наступлением первых морозов украинцы начинают готовить холодец - блюдо, которое традиционно подают к столу именно зимой. Покупая продукты для него, важно правильно выбрать мясо - большинство хозяек делают блюдо из свиной рульки. УНИАН разобрался, чем между собой отличаются рулька и голяшка, и почему нельзя их путать.

Голяшка и рулька - разница, о которой мало кто знает

Для того чтобы понять, в чем разница между рулькой и голяшкой, нужно обратить свое внимание на строение тела свиньи. В интернете можно найти тонну информации, которая указывает на отсутствие отличий между этими двумя частями тела, однако это ложный путь.

Рулька - это передняя часть окорока выше колена, а голяшка - задняя часть ноги. Эта разница существует, только если речь идет о свинине или баранине, но у крупного рогатого скота голяшкой называется и передний, и задний участок ноги.

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Что лучше - рулька и голяшка (отличие в кулинарии)

После того как вы разобрались, что такое рулька и голяшка, стоит определиться, как использовать каждую из этих частей тела для готовки. Рулька - отличный вариант, если хочется копченого, вареного, приготовленного на гриле или в барбекю мяса. Также эта передняя часть окорока прекрасно подходит для холодца. Из голяшки тоже можно готовить супы и студни, также эта часть станет превосходной начинкой для любых рулетов.

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