Иногда в самом имени может быть заложен код успеха.

Сейчас в моду снова возвращают старинные имена прошлых веков. Если вы хотите подобрать своей дочке древнее имя, наполненные шармом, издание Scary Mommy обнародовало перечень редких имен США. Туда вошли имена, которым сотни лет и большинство из них попали в список 100 лучших имен США.

1. Агнес

Это греческое имя, которое означает "чистый", готовая вернуться. В 1880 году входило в перечень 100 лучших имен в США.

2. Алма

С 1880-х и примерно до начала 1930-х годов Алма прочно удерживалась в 100 лучших имен для девочек в Соединенных Штатах. В конце 90-х и в начале 2000-х он резко упал и оказался только в середине первой 1000. Название происходит от многих культур и означает "питающий" или "душа".

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3. Одра

Это элегантное имя вошло в моду в 1800-х годах и было таковым более века. Уже в 1960-х постепенно начало терять популярность. Одра означает "благородная сила".

4. Корделия

Хотя Корделия немного впала в немилость в конце 90-х, она медленно возвращалась в чарты. Это милое имя латинского происхождения имеет самое сладкое значение: "сердце".

5. Дельфина

Это красивое имя ребенка от греческого слова delphís означает "дельфин". Название также происходит от Дельф, родины оракула в греческой мифологии. Сейчас оно занимает 3643 место среди имен для девочек в США.

6. Эффи

Если хотите, чтобы голос вашей девочки был сильным - подумайте об этом имени, ведь оно означает "хорошо разговаривает".

7. Юдора

Это уникальное имя греческого происхождения идеально подходит для вашего ребенка, поскольку означает "щедрый подарок". Оно также происходит из греческой мифологии и излучает некоторые вибрации богини.

8. Евлалия

Как и Эффи, это греческое имя означает "хорошо разговаривает" и одновременно "сладко разговаривает". Это очень благозвучное имя, которое также имеет название высокой зеленой травы, которая растет в Восточной Азии.

9. Леля

Это громкое имя еврейского и арабского происхождения имеет прекрасное значение "темная красота" и "рожденная ночью". Если вы выросли одержимы классическим романом Анны Сьюэлл "Черная красавица", это может быть старомодное имя вашего ребенка.

10. Ола

Это гендерно нейтральное имя древнескандинавского происхождения имеет много значений: "богатство", "честь", "уважение", "защитник человека" и "реликвия предка". В 1880-х это имя входило в топ-200, но сегодня оно заняло 6800 место.

Как писал УНИАН, эксперты назвали 50 детских имен, которые были популярными 100 лет назад и обнаружили "сильную смесь бессмертной классики".

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