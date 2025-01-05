Специалист по разводам отметила, что иногда должно стать хуже, прежде чем станет лучше.

Конец брака - это такой пугающий период и многие поначалу просто остаются привязанные к огромному страху и тревоге, ища ответы на то, что никак не удается понять.

Коуч по разводам Лаура Бонарриго сказала, что человек будет сходить с ума некоторое время, прежде чем будет готов увидеть общую картину. Так что этот конкретный момент - начало обряда посвящения, пишет Yourtango.

Она указала грустные, но правдивые вещи, которых следует ожидать, когда брак заканчивается:

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1. Вы будете чувствовать себя ответственным... или чувствовать себя жертвой

Но правда в том, что, как сказала семейный терапевт Амелия Перри, вина никогда не лежит на одном человеке.

Чего вы не понимаете, так это того, что наличие супруга в постели, ипотека, отпуск или даже семейные праздники не равнозначны партнерству, верности или уважению.

Когда вы это поймете, вы начинаете понимать человека, который был вашим супругом, и подводить итоги своей жизни. Сложно сбалансировать это новое понимание, одновременно с волнением и состраданием.

2. Вам захочется обвинить кого-то

В истерике вы чувствуете себя обманутым, использованным, таким невероятно наивным, глупым, тупым, злым, сытым по горло и напуганным до глубины души.

Вы будете снова и снова перебирать детали вашего брака - каждый нюанс, разговор, момент, каждое сообщение, все - пока не выясните ложь, не зафиксируете неуважение, отсутствие любви, чтобы твердо стоять на ногах. Вы ищете виноватых.

Распространенная тенденция после развода - обвинять бывшего партнера. Исследование показало, что эта тенденция часто возникает из-за необходимости осмыслить болезненный опыт, справиться с негативными эмоциями, такими как гнев и боль, и защитить свою самооценку, возложив вину на другого человека, а не взяв на себя ответственность за развод. Это особенно распространено, когда развод воспринимается как несправедливый или внезапный.

3. Вы почувствуете боль

Вы не хотите чувствовать боль, гнев, потерю, панику и слезы, но вы это сделаете. Зная это, вы будете чувствовать себя слабым, неспособным встать с постели утром, или даже наоборот, решимым держаться вместе с помощью работы и семейных обязанностей. Помните, что вы не одиноки.

4. Вы будете чувствовать себя настороженно

Ваша броня станет толще, и вы перестанете доверять всем. Вы будете искать шпионов, начнете пользоваться наличными и беспокоиться о том, что ваши друзья больше не ваши друзья.

Вы будете предполагать, что каждый от адвоката до вашего врача и учителей ваших детей, знал что-то, чего вы не знали. Вы будете предполагать, что все лгут.

Это худшая часть расставания. Это очень одинокое место, потому что в своей боли и стыде вы прячетесь, скрываетесь от других, которые, как вы думаете, судят. Здесь вы также просто создаете ложь, чтобы собрать будущее воедино. Но все, что происходит, это то, что ваш брак закончился.

Знайте, что вы сможете снова доверять, но первый человек, которому вы должны заново научиться доверять - это вы сами. Осторожность после развода - типичная реакция.

5. Вы восстановитесь

С вами все в порядке. Вам предстоит много работы - придется воспитывать детей, освоить несколько навыков, изменить некоторые привычки и получить помощь, но ваш жизненный путь только начинается.

В страхе и обиде это невероятно тяжело слышать, но постарайтесь поверить, что вы определенно не единственный, чья жизнь была миражом.

Бонарриго заключила, что когда боль уходит, и вы можете начать выздоравливать и расти. "Душевная боль, страх и осознание должны быть на первом месте. Это часть того, что происходит. Вы должны увидеть правду", - отметила она.

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