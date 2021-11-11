Херсонский "везунчик" – постоянный пациент медиков, узнали журналисты.

В Херсоне 50-летний бездомный мужчина, склонный к злоупотреблению алкоголем, в одном и том же районе за последние два месяца пять раз попадал под автомобили.

В последний раз "самого везучего" человека в городе машина сбила на площади Черновола, мужчина был пьян, сообщил Telegram-канал "Ху*вый Херсон".

По его данным, прибывшие медики сразу же узнали в мужчине постоянного пациента.

Читайте такжеНа Херсонщине мужчина надел на детородный орган золотое кольцо: снять украшение он не смог"За последние два месяца этот бездомный, склонный к злоупотреблению спиртным, не менее пяти раз оказывался в больницах из-за ДТП в том же районе", – отмечается на канале.

Мужчину после аварий забирали в травмпункт или стационары с подозрением на повреждение конечностей и легкую черепно-мозговую травму, а через несколько дней выписывали.

Ранее в Херсоне в одном из супермаркетов "отличился" посетитель – молодой человек в одних плавках искупался в аквариуме с живыми карпами. "Пловца" после инцидента начала разыскивать полиция.

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Автор: Екатерина Присяжнюк