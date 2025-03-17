Часто нарциссы пытаются изображать себя жертвой в конфликте, даже если они совершенно не правы.

Споры – это всегда непросто. Согласитесь, конфликтные ситуации вызывают неприятные чувства, такие как стресс, гнев или грусть.

И особенно сложно, когда вы имеете дело с нарциссами, пишет Huffpost. Такие люди стремятся контролировать других, утверждает лицензированный клинический социальный работник из организации Thriveworks в Питтсбурге Моника Цвинар.

Эксперты назвали несколько фраз и типов поведения, к которым нарциссы обычно прибегают во время споров.

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1. "Ты слишком остро реагируешь".

Психолог по соматической травме Джастин Гроссо говорит, что во время разговора с человеком с патологическим нарциссизмом вы можете увидеть, что ваши беспокойства отвергают или признают недействительными. Так человек пытается избежать ответственности за влияние его действий на вас.

Это может звучать как фразы вроде "ты слишком остро реагируешь" или "ты слишком чувствителен". Они призваны заставить вас думать, что именно вы – причина проблему.

2. "Я не злюсь, это ты злишься".

Люди с патологическим нарциссизмом используют бессознательный защитный механизм под названием проекция. Они отказываются от собственных эмоций и считают, что они принадлежат кому-то другому, объясняет Гроссо.

3. "Не могу поверить, что ты нападаешь на меня, я всегда виноват".

Нарциссы всегда выставляют себя жертвой из-за глубоко укоренившегося чувства собственного достоинства, хрупкой самооценки и недостатка эмпатии к другим.

Как объясняет г-жа Цвинар, эта ментальность жертвы приводит к тому, что нарциссы считают, что их "постоянно обижают".

4. "Если бы ты меня любил (любила), ты бы сделал (сделала) это...".

Во время конфликта нарциссические люди часто прибегают к манипуляциям, говорит Цвинар. Таким образом они стремятся получить то, что хотят.

"Они будут использовать сильные слова, такие как ... "Если ты меня любишь, [ты сделаешь это для меня]... если ты этого не сделаешь, я могу нанести себе вред... если ты уйдешь отсюда, значит, ты никогда меня не любил", – добавляет специалист.

5 "Ты должен был (должна была) бы знать, что я была расстроена (был расстроен)".

"Хотя многие люди с расстройствами личности и травмами отношений могут считать, что другие должны читать их мысли, это особенно заметно у людей с нарциссическим расстройством", – отмечает Джастин Гроссо.

Поэтому вы можете услышать, как человек с нарциссическим расстройством личности говорит: "Ты должен был бы знать, что я рассердился", полностью ожидая, что вы предусмотрите его эмоции и поймете, что он чувствует, без какого-либо общения.

6. Длинные выражения, которые не касаются сути дела.

Существует такое понятие, как "словесный салат", когда люди могут говорить вещи, которые не имеют смысла. Речь идет о высказываниях, которые не связаны между собой, и не имеют отношения к теме конфликта. Они используются просто чтобы сбить вас с толку.

В конце концов, вы забываете, почему вообще ссорились.

4 фразы, которые могут разрушить отношения

Ранее мы рассказывали о 4 фразах, которые, по мнению психолога, могут разрушить отношения. К ним относится, в частности, "делай, что хочешь, мне все равно".

Такие слова не просто пренебрежительны, но и сигнализируют о намеренном эмоциональном отстранении.

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