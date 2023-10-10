Не у всех есть "мысленный взор", отметил специалист.

Специалисты утверждают: если вы, к примеру, не можете представить в уме розового тигра, у вас может быть то, что называют афантазией.

Доктор Каран Радж (@dr.karanr) в своем недавнем видеоролике для TikTok рассказал, что это за "недуг". По его словам, у 2% населения отсутствует фантазия.

Он предложил испытать себя, представив не только розового тигра, но и "злую колбасу верхом на лошади". Если удается - значит, у вас есть "мысленный взор", отметил доктор.

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Специалист заверил, что не стоит беспокоиться, если у вас афантазия, потому что это "не имеет большого значения". Более того, врач отметил, что отсутствие фантазии может быть даже полезно.

"Из-за ограниченной способности визуально запоминать факты такие люди часто компенсируют это лучшим пониманием концепций. Существует также теория, что они лучше справляются с прошлыми травмами, поскольку технически избавлены от боли, связанной с необходимостью заново переживать тревожные ситуации", - заявил доктор.

Он добавил, что афантазия - это не расстройство, это "разновидность человеческого опыта и еще одно свидетельство того, что все мы видим мир по-разному".

Ранее ученые назвали идеальную температуру, чтобы быстро уснуть. По словам специалистов, существует идеальный температурный диапазон для быстрого засыпания и наиболее комфортного сна.

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