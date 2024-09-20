'Правило 5 секунд': ученые раскрыли способ, как избежать конфликта в паре

Этот путь к избежанию эскалации обнаружили случайно, сделав эксперимент с участием 6 тысяч пар.

Случалось ли у вас с партнером, что незначительные споры внезапно превращались в серьезные конфликты? Возможно, все началось с мелочи - забытого дела или разных взглядов. Однако, прежде чем вы это поняли, разговор становился эмоциональным, и вы начинали спорить уже о более важных вопросах.

К сожалению, это распространенное явление в отношениях. То, что начинается как небольшой спор, может быстро перерасти в большой конфликт. Однако новое исследование, опубликованное в Communications Psychology, раскрывает простой способ избежать этого - он занимает всего пять секунд.

"Правило 5 секунд"

В исследовании, опубликованном в августе 2024 года, исследовательница Анна Маккарри и ее коллеги изучали, как остановить эскалацию конфликтов. В рамках эксперимента 6000 пар участвовали в игре, после чего победитель имел возможность нанести своему партнеру громкий звук. Однако одна группа должна была подождать пять, 10 или 15 секунд перед тем, как отправить этот звук.

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Результаты показали, что пятисекундная пауза значительно снижала уровень агрессии. Самое интересное, что время ожидания более пяти секунд не делало ситуацию существенно лучше. Это свидетельствует о том, что даже короткая пауза позволяет остыть и предотвратить обострение.

Как применить "правило 5 секунд"

Анна Маккарри отметила: "Это звучит очевидно, но наш эксперимент впервые показал, что вынужденный перерыв даже в пять секунд значительно снижает уровень агрессии".

Поэтому простое решение взять паузу в разговоре может быть эффективным во многих конфликтных ситуациях.

Чтобы реализовать это правило:

Обсудите его с партнером и объясните, как короткий перерыв может помочь предотвратить эскалацию.

Согласуйте, когда и как использовать эту паузу.

Попробуйте в следующий раз, когда почувствуете рост напряжения.

Хотя может показаться, что пять секунд - это незначительное время, наука говорит иначе. Несколько секунд молчания могут изменить ход разговора и предотвратить серьезные конфликты.

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