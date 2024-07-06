Выгорание стало слишком распространенным явлением. Если вы чувствуете себя перегруженным работой, пытаетесь сбалансировать обязанности по дому или истощены неустанными требованиями повседневной жизни, выгорание может серьезно повлиять на ваше психическое и физическое здоровье.
Издание New Trade U пишет, что исследования в области позитивной психологии выявили эффективные стратегии, которые помогут побороть выгорание и вновь обрести чувство равновесия и благополучия.
Признаки выгорания
Чтобы эффективно бороться с выгоранием, очень важно понимать, как оно выглядит. Выгорание характеризуется тремя основными компонентами:
- чувством усталости или истощения;
- негативное или даже циничное отношение к работе или обязанностям;
- снижение работоспособности, в также вы перестаете справляться с поставленными задачам.
Важно отметить, что выгорание - это постепенный процесс, который развивается с течением времени из-за хронического стресса. Если не принять адекватных мер, выгорание может привести к ряду проблем с физическим и психическим здоровьем, таких как тревога, депрессия и даже заболевания сердца.
Как восстановиться после выгорания
Исследование, проведенное в 2020 году, выявило три эффективные техники позитивной психологии, способствующие улучшению психологического благополучия и снижению выгорания.
Упражнение "Три хорошие вещи"
В конце каждого дня уделите несколько минут тому, чтобы записать три хороших события, которые произошли. Для каждого позитивного события опишите, что произошло и почему вы считаете его хорошим.
Подумайте о том, какую роль вы сыграли в том, чтобы каждое положительное событие произошло.
Для ощущения первых положительных изменений нужно делать это упражнение минимум неделю.
Написание благодарственного письма
Подумайте о ком-то, кто оказал положительное влияние на вашу жизнь, но кого вы не поблагодарили должным образом. Напишите подробное письмо с выражением благодарности, описав его действия и то, как они повлияли на вас. Если возможно, передайте письмо лично в руки и прочитайте его вслух получателю.
Инструмент "Взгляд вперед"
Подумайте о позитивных событиях в будущем в разные периоды времени. Напишите 3-4 предложения о желаниях или опыте, которые вы надеетесь получить в каждый отрезок времени. Вы позволяете себе в полной мере испытать положительные эмоции, возникающие при созерцании этих будущих событий.
Для достижения наилучших результатов попробуйте включить эти упражнения в свой ежедневный или еженедельный распорядок дня. Также важно устранить основные причины выгорания. Это может включать в себя установление границ на работе, обучение делегированию задач, обращение за поддержкой к друзьям и родственникам или даже смену профессии, если это необходимо.
Однако если вы боретесь с сильным выгоранием, не стесняйтесь обратиться за профессиональной помощью. Специалист по психическому здоровью может предоставить индивидуальные стратегии и поддержку, чтобы направить вас по пути к выздоровлению.
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