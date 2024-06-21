Некоторые из вещей, о которых мы волнуемся чуть ли не каждый день, на самом деле просто не имеют значения.

Финансовые проблемы, проблемы в отношениях, опасения за собственное здоровье. В течение всей жизни люди всегда о чем-то волнуются. Однако уже в пожилом возрасте многие жалеют, что тратили много времени на волнение о некоторых вещах, пишет HuffPost.

По данным Американской психологической ассоциации, около трети людей сообщают, что почти ежедневно испытывают стресс. Некоторые из этих беспокойств невероятно обоснованы. Стоимость жизни абсурдно высока, проблемы со здоровьем могут вызвать сильную тревогу. Однако есть множество других сценариев, над которыми мы часто размышляем, но которые не стоят того.

Чтобы проверить, насколько это правда, HuffPost пообщался с людьми в возрасте 80, 90 и 100 лет, чтобы узнать их мысли о том, о чем они беспокоились, когда были моложе. И оказалось, что они зря тратили время на то, что может беспокоить вас сейчас.

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Они хотели бы, чтобы им было безразлично, что о них думают люди.

Джеки Стрикер, которой 100 лет и которая живет в Сент-Джонс-Медоуз в Рочестере, штат Нью-Йорк, сказала, что в подростковом возрасте ей "было важно, что обо мне думают люди".

Хотя это волновало ее в молодые годы, с возрастом то, что другие думают о ней стало не столь важным.

"Иногда люди не любят тебя, и ты ничего не можешь с этим поделать. Они сами даже не знают, почему, поэтому я об этом не волнуюсь", – подчеркнула женщина.

Они не хотели бы так сильно переживать за результат некоторых ситуаций.

На вопрос, о чем, по его мнению, молодым людям следует меньше беспокоиться, Кенни Вэнс, 80-летний музыкант, живущий между Нью-Йорком и Флоридой, ответил HuffPost, что результат некоторых ситуаций должен вызывать меньше беспокойства.

"Если вы думаете о результате до того, как пройдете через процесс, то это просто что-то в вашем воображении – это не связано с реальностью", – говорит он.

Вместо того, чтобы переосмысливать ситуацию или позволять своему негативу мешать вам что-то делать, просто начните.

Они хотели бы не беспокоиться о том, что им будет скучно на пенсии.

87-летняя Рут Снайдерман-Уоркс говорит, что она очень волновалась о свободном времени, которое у нее появится после выхода на пенсию. Снайдерман-Уоркс была совладелицей художественной галереи в Филадельфии вместе со своим мужем, Риком Снайдерманом, более 50 лет.

"Я очень переживала о закрытии галереи и о том, что я буду делать с собой целыми днями после того, как я была при деле 52 года. С тех пор кажется, что дни пролетают незаметно. Мы живем в квартире на улице, где так много людей, с которыми мы можем общаться", – рассказала женщина.

Супруги говорят, что они остаются социально активными, встречаясь с бывшими сотрудниками, бывшими клиентами, друзьями, художниками и людьми – молодыми и пожилыми.

Они хотели бы не беспокоиться о своем внешнем виде.

"Я много волновалась из-за внешности, о которой перестала беспокоиться в 40-50 лет. Правильно ли я была одета? Хорошо ли я выглядела? Я была очень высокая и очень худая, и всегда волновалась, что являюсь чудачкой", – рассказала HuffPost 91-летняя Наоми Голдрич, проживающая в Калифорнии.

Она добавила, что внешний вид стал для нее очень важным, особенно в старших классах, когда девушки стремились иметь определенный вид свитера или определенный вид обуви.

"А я из бедной семьи. У нас не было денег, чтобы купить эти туфли и этот свитер", – сказала она.

Со временем Голдрич поняла, что внешний вид на самом деле не так уж и важен.

"Пока я была чистой и ухоженной, моя внешность не имела значения. Что действительно имело значение, так это то, что я делала – и я решила изменить свою жизнь. Я поступила в юридическую школу и начала жить своей жизнью, не беспокоясь о внешности", – добавила женщина.

Они не хотели бы не думать о конце света.

"Я помню, когда мне было, возможно, 5 лет... взрослые говорили о конце света. Я помню, как долго смотрела в окно, ожидая, когда это произойдет", – рассказала Диана Джонсон, 85-летняя жительница Коннектикута.

Для нее это было в начале 1940-х годов, когда бушевала Вторая мировая война, а Соединенные Штаты приходили в себя после бомбардировки Перл-Харбора. Сейчас люди могут быть обеспокоены политическими распрями или последствиями изменения климата. Все это реальные проблемы, и, как и тогда, многие люди в современном мире не защищены от этих ситуаций. Однако не стоит загонять себя в стресс из-за ситуаций, которые, возможно, никогда и не произойдут.

Они хотели бы, чтобы люди не беспокоились о том, чтобы отомстить кому-то.

Боб Уилер, 82-летний житель Коннектикута, говорит, что он никогда в жизни не волновался об этом, но видит, как многие люди вокруг него озабочены одной вещью – местью. Это пустая трата вашего времени.

Некоторые же вообще не волновались – и это пошло им на пользу.

Джерри Шперл, 87-летний житель Нью-Джерси, сказал, что вместо того, чтобы волноваться о ситуации, он проводил исследования, чтобы сделать необходимые и обоснованные изменения. Беспокойство лишь отвлекает внимание, считает он.

"Выбросьте все из головы – сосредоточьтесь на реальных вещах, а не на том, что может произойти", – говорит Шперл.

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