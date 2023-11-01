В Японии уверены, что родинки на верхней части лба свидетельствуют о трудностях.

Мало, кто знает, что значит родинка под глазом в Японии. Почему там, ей придается особое значение и считают плохим знаком.

И, конечно же, нет на Земле такого человека, у кого не было бы родинки на теле. Другое дело - место, страна, где по-своему определяют их значение.

Например, в Японии наличие родинок всегда тесно связано с искусством чтения лица.

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Согласно японской физиогномике, лицо делится на три зоны: верхнюю (лоб), среднюю (брови, нос) и нижнюю (губы и подбородок). И при этом каждая зона отвечает за определенный период жизни человека - юность, зрелость и старость.

Считается, что по этим зонам определяются характер и судьба человека.

Так, в Японии считают, что родинки на верхней части лба свидетельствуют о трудностях, которые предстоит пережить человеку в детстве и юности, а на середине лба и в нижней его части - о каких-то сложностях в отношениях с другими людьми - родственниками, друзьями, сослуживцами.

Наличие родинки на переносице может знаменовать один из знаков судьбы.

А родинка на середине носа, согласно поверьям, свидетельствует о том, что у ее обладателя возможны неудачи на любовном фронте.

Люди же с родинками на кончике носа должны быть готовы к тому, что они могут стать хроническими неудачниками.

Также, японская физиогномика определяет, что родинка, расположенная на верхней губе может свидетельствовать о серьезных наследственных заболеваниях. А родинка под нижней губой и на подбородке - о силе воли и твердом характере своего обладателя.

Ранее УНИАН писал, что значит родинка под глазом в Корее.

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