Мало, кто знает, что значит родинка под глазом в Японии. Почему там, ей придается особое значение и считают плохим знаком.
И, конечно же, нет на Земле такого человека, у кого не было бы родинки на теле. Другое дело - место, страна, где по-своему определяют их значение.
Например, в Японии наличие родинок всегда тесно связано с искусством чтения лица.
Согласно японской физиогномике, лицо делится на три зоны: верхнюю (лоб), среднюю (брови, нос) и нижнюю (губы и подбородок). И при этом каждая зона отвечает за определенный период жизни человека - юность, зрелость и старость.
Считается, что по этим зонам определяются характер и судьба человека.
Так, в Японии считают, что родинки на верхней части лба свидетельствуют о трудностях, которые предстоит пережить человеку в детстве и юности, а на середине лба и в нижней его части - о каких-то сложностях в отношениях с другими людьми - родственниками, друзьями, сослуживцами.
Наличие родинки на переносице может знаменовать один из знаков судьбы.
А родинка на середине носа, согласно поверьям, свидетельствует о том, что у ее обладателя возможны неудачи на любовном фронте.
Люди же с родинками на кончике носа должны быть готовы к тому, что они могут стать хроническими неудачниками.
Также, японская физиогномика определяет, что родинка, расположенная на верхней губе может свидетельствовать о серьезных наследственных заболеваниях. А родинка под нижней губой и на подбородке - о силе воли и твердом характере своего обладателя.
Ранее УНИАН писал, что значит родинка под глазом в Корее.