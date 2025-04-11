Финансовое состояние, карьера и отсутствие жилья часто упоминаются как основные причины, но они - лишь верхушка айсберга.

В совеременном мире для все большего числа людей рождение ребенка становится вопросом "если", а не "когда".

Как отметил Марк Трэверс в колонке для Forbes, финансовое состояние, карьера и отсутствие жилья часто упоминаются как основные причины, по которым люди откладывают рождение первого ребенка. Однако новое исследование Frontiers in Psychology установило, чь в этом могут быть задействованы гораздо более глубокие психологические мотивы.

Вот шесть наиболее распространенных причин, по которым так много людей откладывают родительство, согласно исследованию.

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1. "Я не чувствую себя готовым"

Эмоционально, умственно или практически. Это глубокий, иногда парализующий страх, что вы будете недостаточно хороши или не будете знать, что делать. Подвох в том, что эта внутренняя готовность может так и не наступить.

По мнению исследователей, эта нерешительность может быть следствием страха оказаться "плохим" родителем - не иметь того, что нужно, чтобы заботиться, защищать и воспитывать другого человека.

Эти высокие ожидания подпитываются каждый день - соцсетями, книгами по воспитанию детей и даже благими советами. Со временем легко начать верить, что хороший родитель должен быть абсолютно терпеливым, бескорыстным, эмоционально уравновешенным, финансово стабильным и всегда ставить своих детей на первое место. Это объективно высокая планка - и для многих страх потерпеть неудачу становится достаточной причиной подождать. Или задуматься: "Если я не чувствую себя готовым к настоящему моменту... буду ли я готов когда-нибудь?"

2. "Мне еще так много нужно сделать в первую очередь"

Для некоторых откладывание родительства больше связано со свободой. Это особенно касается молодых людей, которые хотят осуществить свои мечты или намеченные цели, или просто пожить в собственное удовольствие, прежде чем взять на себя ответственность за ребенка.

"Для некоторых приоритетом в жизни является достижение намеченных целей, а наличие ребенка было бы существенным препятствием для такого плана", - объяснили ученые.

Многие люди могут считать это эгоистичной причиной отложить родительство. Однако люди хотят прийти к родительству, чувствуя, что они пожили достаточно времени для себя, прежде чем посвятить все свое время ребенку. Но опасность заключается в том, что такое чувство может никогда не наступить.

3. "Это звучит подавляюще"

Даже если вы хотите детей, трудно игнорировать реальность того, что на самом деле влечет за собой родительство: бессонные ночи, возможный финансовый стресс, постоянный эмоциональный труд и почти полная переориентация повседневной жизни. Для некоторых эта реальность ощущается как бремя.

"Родительство воспринимается как бремя, когда связано со страхом трудностей и жертв, которые потребует воспитание ребенка. Это не значит сомневаться в способности любить ребенка - скорее, это отражает то, чего эта любовь может вам стоить", - объяснили авторы.

Таким образом, беспокойство о влиянии на ваше личное время, эмоциональную пропускную способность и способность заботиться о собственных потребностях является как обоснованной, так и естественной реакцией, особенно если вы уже чувствовали себя истощенными, например, работой, стрессом или проблемами с психическим здоровьем. Существует также страх выгорания и превращения в человека, который возмущается родительством, потому что он вступил в него без достаточной поддержки или самосохранения.

В этом смысле откладывание родительства становится не столько стратегией избегания, сколько стратегией сохранения. Поскольку многие люди знают, что это будет тяжело.

4. "Что, если все изменится?"

Существует также более экзистенциальный страх, который вступает в игру: страх самих изменений. Что, если вы начнете терять чувство собственного достоинства? Что, если ваши отношения изменятся так, как вы не ожидали? Что, если вы потеряете контроль над своей жизнью?

Родительство кардинально меняет жизнь - от ваших отношений до вашего тела и вашей идентичности. А для людей, которые ценят стабильность, контроль или рутину, такие перемены могут казаться глубоко тревожными.

"Время и обязательства по воспитанию ребенка рассматриваются как конкуренция с существующей рутиной жизни. Это также означает изменение как в отношениях пары, так и в организме женщины", - объяснили исследователи.

5. "Я не чувствую себя достаточно стабильной в финансовом палне"

Почти невозможно обсуждать отсрочку родительства, не упоминая денег; даже те, кто хочет детей, могут чувствовать, что они не могут себе их позволить. Стоимость жилья, здравоохранения, образования и ежедневного ухода за детьми продолжает расти — и для людей, которые уже живут от зарплаты до зарплаты, одна лишь мысль о пополнении в семье может быть ужасающей.

"Стоимость воспитания ребенка, по мнению потенциальных родителей, иногда превышает их текущие финансовые возможности", - отметили авторы.

Опять же, это больше, чем просто эгоцентричная забота; это и оправданно, и необходимо. В наши дни все потенциальные родители должны задуматься о том, какую жизнь они способны дать ребенку. При этом часто естественным образом возникает более важный вопрос: что, если я не смогу дать им то, в чем они нуждаются? Что, если они пострадают из-за того, что я не был финансово готов? Для людей, которые сами выросли в условиях финансовой нестабильности, этот страх может быть особенно сильным.

6. "В этот мир вообще стоит приводить ребенка?"

Наконец, все больше людей задаются вопросом: этично ли вообще приводить ребенка в этот мир? Изменение климата, война, политическая поляризация, полный экономический крах - общая непредсказуемость будущего может сильно давить на людей, которые думают о том, чтобы стать родителями.

Как бы вам ни хотелось иметь ребенка, все равно может казаться дико несправедливым оставлять его справляться с последствиями всего этого.

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