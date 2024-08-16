Большинство людей способны привить себе любовь к перцу чили, отметил эксперт.

Некоторые считают, что есть острое не очень полезная привычка, однако это спорный вопрос. Доктор Стюарт Фарримонд поделился, что благодаря потреблению перца чили у человека может быть выброс дофамина - гормона хорошего самочувствия.

Переносимость специй может зависеть, в частности, от генетики, приводит слова эксперта, сказанные в подкасте Unexpected Elements, британская газета Daily Mail. По словам доктора, большинство людей могут приучить себя любить перец чили.

"Вещества, которые там содержатся, называемые капсаициноидами, блокируют часть болевых волокон в нерве. И это приводит к эффекту, который на самом деле ощущается как жгучая боль в голове", - отметил эксперт. Фарримонд добавил, что это тепло мозг считает "опасным". "И все же многим из нас это нравится, потому что со временем мы понимаем, что на самом деле это невредно", - подчеркнул ученый.

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Фарримонд сказал, что при потреблении острого человек сначала чувствует дискомфорт, потом это ощущение исчезает, и "мы получаем своего рода выброс дофамина". "Это своего рода острые ощущения, которые вы испытываете, как будто катаетесь на американских горках, после того как ваш начальник на работе говорит, что это потрясающая работа. Это чувство подъема", - объяснил доктор.

Ученый также поделился, что если женщина во время беременности или кормления грудью есть острое, то ее ребенок может позже начать интуитивно воспринимать такую пищу как невредную.

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