Каждый в своей жизни сталкивался с тем, что неожиданно просыпался посреди ночи, но этому есть объяснение.

Многие люди когда-либо сталкивались с тем, что просыпались в 4 часа утра, уставившись в пространство и даже не ощущая сонливости. Человеческий организм выходит из фазы глубокого сна примерно через 4-5 часов после того, как мы уснули, пишет The Independent.

И именно после этого перехода в "легкий сон" нам гораздо легче проснуться, заявляет замгендиректора благотворительной организации The Sleep Charity Лиза Артис. Пробуждение в 4 часа утра является наиболее вероятным вариантом для тех, кто засыпает около 11 часов вечера. Существует множество факторов, приводящих к этому.

Гормоны

"Сон регулируется нашими внутренними часами или циркадным ритмом. Одним из наиболее значимых и известных циркадных ритмов является цикл сон-бодрствование", - отмечает Артис. И добавляет, что, кроме того, сон регулируется уровнем гормонов мелатонина, который помогает организму уснуть, и кортизола, который наоборот помогает пробудиться и бодрствовать.

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Доктор Мариям Х. Малик, терапевт Pall Mall Medical предлагает перед сном почитать, послушать музыку или помедитировать, чтобы "успокоить" организм и главное — отложить телефон по крайней мере за два часа до сна, так как "синий цвет" от любых электронных устройств может подавлять выработку мелатонина.

Диета

Кофеин, тяжелая пища, алкоголь, сахар, недостаток магния и витаминов группы В могут привести к нарушению сна, отмечает Малик. В частности, особое влияние на плохой сон могут оказывать сахар и углеводы, так как они могут вызвать колебания уровня сахара в крови.

Вместо углеводных или сладких перекусов выбирайте продукты, богатые белком и магнием, например, вареные яйца, творог, тыквенные семечки, шпинат, темный шоколад, кешью, куриные бедра или индейку.

Потребность в мочеиспускании

Возможно вы замечали за собой, что вы в одно и то же время просыпаетесь каждую ночь и идете в туалет?

"Старайтесь не пить чрезмерное количество жидкости перед сном", - советует Малик. Важно поддерживать уровень гидратации, но старайтесь ничего не пить примерно за два часа до момента, когда вы обычно ложитесь спать. Кроме того, эксперт добавляет, что лучше перед сном сходить в туалет, чтобы опорожнить мочевой пузырь.

Возраст и жизненный этап

По словам терапевта, с возрастом сон становится более нарушенным. У пожилых людей среди распространенных причин нарушения сна является изменение циркадного ритма, прием лекарств, снижение выработки мелатонина и другое.

Это также может коснуться женщин в период перименопаузы, так как эстроген и прогестерон — репродуктивные гормоны — переплетаются с гормонами сна и счастья. Об ослаблении эстрогена могут говорить такие симптомы, как сухость кожи, низкое либидо, ночная потливость и жар.

Беспокойство

Всем известно, что стресс невероятно вреден для сна. Одно исследование, проведенное компанией Bupa Health Clinics, показало, что 32 миллиона человек только в одной Великобритании просыпаются, беспокоясь о своем здоровье, ровно в 4:05 утра.

Малик рекомендует завести дневник, в который вы будете перед сном вписывать мысли о том, что вас беспокоит.

Другие новости о сне

Ранее УНИАН сообщал о "тайной" функции iPhone, о которой мало кто знает — она поможет быстрее уснуть.

Кроме того, эксперт поделилась напитком, который поможет быстро заснуть. Однако выпить его нужно минимум за 90 минут до того, как вы будете ложиться спать.

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