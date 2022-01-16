Обращение к некоему Райану осталось на карте Лос-Анджелеса.

Американский пилот оставил в небе над Голливудом сообщение с рисунком.

Об этом сообщил интернет-проект по мониторингу авиаперелетов Flightradar24.

В субботу, 15 января, пилот двухместного самолета Cessna 150, который обычно используют для обучения, совершил почти 4-часовое путешествие из Лонг-Бич в Лос-Анджелес и обратно.

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При этом пролетая над районом Голливуд пилот строил маршрут таким образом, чтобы при фиксировании на карте траектория полета складывалась в слово "Ryan". А в небе между районами Гарвард Хайтс и Литл Бангладеш таким образом пилот нарисовал неприличное изображение.

Ранее 38-летнего американца Адама попросили сойти с самолета, который совершал рейс из Форт-Лодердейл в Вашингтон, за то, что он надел женские красные трусики вместо маски для лица.

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