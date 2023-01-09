Похоже, для семьи фраза "Не психуй!" стала настоящим жизненным кредо.

Наверное, все украинцы помнят маленького Назара с Волыни и вирусное видео с ним, в котором он говорит маме: "Не психуй!". Мальчика уже прозвали "маленьким Арестовичем". А его отец Олег, который защищает нашу страну, решил продолжить семейное дело и тоже успокоить украинцев.

Соответствующее видео распространила 14 отдельная механизированная бригада имени князя Романа Великого в своем Facebook. В ролике отец Назара, воин княжеской бригады, успокаивает всю Украину.

"Не психуйте! Все будет хорошо, все будет Украина. Будет мир, выгоним врага с нашей земли, все будет хорошо. Главное - не психовать", — сказал воин Олег, отец настоящей интернет-знаменитости.

Видео дня

Вот такая семейная "психотерапия" от Назара с Олегом - лучшее для тех, кто потерял позитив.

Как "маленький Арестович" покорил соцсети

Мальчика Назара с Волыни назвали "маленьким Арестовичем" после того, как в сети "завирусилось" его видео с фразой "Не психуй!". В кадре ребенок рассыпал муку и потом успокаивал маму, мол, все можно убрать и помыть.

Мама Назара Ольга рассказывала, что знаменитое видео сняла для папы мальчика, который сейчас на фронте. Ребенок в общении с журналистами посоветовал "не психовать и дождаться победы".

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