Узнайте, есть ли в украинском языке имя Альона и что оно означает.

Имена Олена и Альона очень распространены в Украине. Но не все украинские имена действительно являются таковыми - некоторые имеют русское или советское происхождение. Мы разобрались, как правильно говорить - Олена или Альона, одинаковы ли эти имена и что они означают. На эти вопросы эксклюзивно для УНИАН ответила доцент, кандидат филологических наук Олеся Сулима.

Как правильно на украинском - Альона или Олена

Как объясняет Олеся Сулима в комментарии для УНИАН, в Украине есть два разных имени: Олена и Альона.

Имя Олена происходит от греческого слова "Ἑλένη". В нашем языке это слово изменилось - буква "Ἑ" в начале заменена на "О". Оно было заимствовано из греческого языка через посредство старославянского языка благодаря церковным текстам. Толкование имени Олена во всех источниках одинаковое - "светоч", "факел".

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Олнако точных сведений о происхождении имени Альона нет. Одни исследователи считают, что оно происходит из осетинского названия воинственных племен аланов, другие называют имя Альона оригинальным славянским, а третьи доказывают его происхождение от просторечного произношения греческого имени Олена.

Как будет Альона на украинском правильно

Как объясняет языковед, вероятнее всего, Альона - действительно видоизмененный вариант имени Олена, причем в русской традиции это видоизменение очевидно произошло под влиянием просторечного произношения и традиции аканья, что далее способствовало изменению правописания Олены на Алену. Ошибочно называть имя Альона народным украинским, поскольку оно не имеет собственно украинских признаков.

В Украине имя Альона приобрело популярность во времена советской власти, когда все украинское считали второсортным, а потому украинские родители, к сожалению, охотно подхватывали российскую традицию имен. Это, в частности, можно подтвердить тем фактом, что известные женщины с именем Альона - это спортсменки, певицы, политики, родившиеся в 70-х гг. и позже.

Как по-русски будет Альона

Как объясняет Олеся Сулима, уменьшительно-ласкательными формами имени Альона могут быть Аленка, Аленочка, Аля.

Языковед отмечает: в словарях собственных имен людей (даже 1967 года) нет имени Альона, поскольку оно не является украинским.

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