Видео с места происшествия записал видеорегистратор на голове мужчины.

В Польше на охотника с оружием бросился олень.

Видео инцидента на своей странице в Instagram разместил сам пострадавший Лешек Каминский.

Мужчина уже давно занимается охотой и выкладывает в соцсети фото ловов в лесах Польши. Однако ни одно видео Лешека не собрало столько просмотров и реакций подписчиков, как его последнее приключение.

Несколько дней назад поляк снова отправился на охоту с друзьями. Во время засады в кустах на него ниоткуда выпрыгнул олень и задел лицо охотника рогами.

"Ох, кур***", - успел выругаться Лешек.

При этом животное спокойно пробежало мимо блогера, когда тот приходил в себя. Видео с места происшествия записал видеорегистратор на голове мужчины.

Как свидетельствуют отснятые кадры, в результате столкновения животное сильно ранило охотника – с лица поляка пошла кровь.

В сети пишут, что олень выбил блогеру глаз. Хотя никаких упоминаний о деталях последствий у самого Лешека на странице нет.

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