"Нормально взять ребенка нельзя?": Олега Ляшко раскритиковали за фото с новорожденным сыном (фото)

По состоянию на 21:30 его пост в Facebook набрал более 6,5 тысячи лайков и более полтысячи комментариев.

Бывший депутат, лидер Радикальной партии Олег Ляшко впервые показал новорожденного сына.

Фотографию политик обнародовал 9 июня в Instagram и Facebook.

"Молодой папа", - написал он в комментарии к снимку.

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По состоянию на 21:30 его пост в Facebook набрал более 6,5 тысячи лайков и более полтысячи комментариев.

В комментариях пользователи раскритиковали "радикала" за то, что он не правильно держит малыша.

"Не садите ребенка, держите ровно", "Нормально взять ребенка нельзя? Бедный малыш", "Нельзя так держать новорожденного ребеночка, только в лежачем положении он должен быть", - советовали политику его подписчики.

Как сообщал УНИАН, лидер Радикальной партии, народный депутат предыдущих нескольких созывов Олег Ляшко заявляет, что намерен принять участие в промежуточных выборах народного депутата в 208-м округе, где был избран в Верховную Раду погибший Валерий Давыденко.

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