Таким образом мужчина хотел заработать деньги.

В Пакистане охранник выдал себя за хирурга и сделал операцию 80-летней пациентке, чтобы заработать деньги.

Об этом сообщает издание Daily Mail.

Охранник Мухаммад Вахид Батт вошел в доверие к родным пациентки Шамимы и предложил провести операцию на спине. Родные согласились, и 26 мая 2021 года Батт прооперировал женщину в паре с больничным техником. После операции мужчина дважды приезжал к пациентке домой для перевязки раны, за что также брал деньги.

Через какое-то время кровотечение и боли у женщины усилились, и родственники доставили ее в больницу. Однако спасти женщину не удалось.

После смерти пациентки выяснилось, что ее оперировал Батт, и это не первый случай, когда он выдавал себя за врача. Как рассказали сотрудники больницы, мужчина был уволен два года назад за попытку вымогательства денег у пациентов.

Тело пациентки ожидает вскрытия для установления причин смерти, а охранник находится под стражей в полиции.

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Автор: Денис Прядко