В частности, нельзя называть детей глупыми и никчемными.

Лучше и не знать, кто такие токсичные люди, однако большинство из нас с ними сталкиваются едва ли не каждый день. Эти личности своими словами способны буквально "отравить" душу. Наверное, самая плохая ситуация, когда у человека были токсичные родители.

В таком случае человек с самого детства мог быть "напичкан" неправильными установками. Издание HackSpirit назвало губительные слова со стороны родителей, которые могли услышать дети. Мы решили выбрать для вас главные из них.

Вот какие очень токсичные фразы родителей:

"ты некрасивый/толстый/худой" . Из-за такой фразы самооценка ребенка может упасть. Кроме того, могут появиться расстройства пищевого поведения;

. Из-за такой фразы самооценка ребенка может упасть. Кроме того, могут появиться расстройства пищевого поведения; "ты никчемный" . Если такое говорили ребенку, то, повзрослев, он может постоянно находиться в депрессии и чувствовать себя неудачником;

. Если такое говорили ребенку, то, повзрослев, он может постоянно находиться в депрессии и чувствовать себя неудачником; "ты такой глупый" . Маленькие дети действительно очень много чего не знают, но, если им такое сказать, у них о себе может сложиться негативное представление;

. Маленькие дети действительно очень много чего не знают, но, если им такое сказать, у них о себе может сложиться негативное представление; "я/мы никогда не хотели тебя" . Из-за таких слов человек может всю жизнь находиться в депрессии и чувствовать себя никчемным;

. Из-за таких слов человек может всю жизнь находиться в депрессии и чувствовать себя никчемным; "если бы ты любил меня, ты бы…" . Это манипуляция, из-за которой ребенок может начать думать, что любят только за что-то;

. Это манипуляция, из-за которой ребенок может начать думать, что любят только за что-то; "почему ты не можешь быть больше похож на…?" . Таким образом ребенку якобы намекают, что его собственное "я" их не устраивает. Дети могут почувствовать себя разочарованными и неполноценными;

. Таким образом ребенку якобы намекают, что его собственное "я" их не устраивает. Дети могут почувствовать себя разочарованными и неполноценными; "почему бы тебе не заняться тем, в чем ты действительно мог бы добиться успеха?" . Эта фраза показывает, что родители неуверенны в своем ребенке, и для него это может быть серьезным ударом.

Еще одна токсичная фраза - "почему ты не можешь быть больше похож на меня?". Эти слова стоит понимать так - "ты не так хорош, как я" или "ты недостаточно хорош".

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Ранее УНИАН узнал, как распознать манипуляции и защититься от них.

Сообщалось, что, в частности, необходимо контролировать эмоции, не отвечать на негатив со стороны манипулятора негативом, задавать агрессору уточняющие вопросы и показать - вы уверенный в себе человек и можете постоять за себя.

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