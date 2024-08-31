Обезьяны используют характерные сигналы для обращения к конкретным обезьянам, так же, как люди используют имена. Это высококогнитивная модель поведения, ранее наблюдавшаяся только у людей, дельфинов и слонов.

Ученые установили, что обезьяны-мармозетки называют друг друга по именам и используют их в повседневном общении. Как пишет Washington Post, ссылаясь на исследование, опубликованное в журнале Science, обезьяны используют характерные, похожие на свист сигналы – так называемые "phee calls" для обращения к конкретным обезьянам, подобно тому, как люди используют имена. Это демонстрирует "высококогнитивную" модель поведения, ранее наблюдавшуюся только у людей, дельфинов и слонов.

Суть эксперимента

Мармозетки - общительные обезьяны, живущие небольшими семейными группами. В своих разговорах они используют щебетание, трели и так называемые "phee-сигналы", которые обезьяны издают, когда находятся вне поля зрения друг друга.

Для эксперимента ученые взяли 10 содержащихся в неволе мартышек из трех семейных групп, объединили их в пары в различных сочетаниях и разделили их вольеры занавеской. Проанализировав более 50 000 призывов, они обнаружили, что эти "phee-сигналы" также содержат информацию о получателе - похожую на имя.

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Чтобы определить эти имена, ученые использовали машинное обучение. Они обнаружили характерные акустические паттерны, когда обезьяны обращались к разным особям. Ученые также обнаружили, что члены одной семьи называли обезьян похожими именами, как будто они говорили на одном диалекте. И когда они воспроизводили призыв к обезьяне, включавший ее имя, обезьяна с большей вероятностью откликалась, чем если бы она слышала призыв, обращенный к другой обезьяне.

Ученые считают, что использование обезьянами этих сигналов показывает, что они могут поддерживать социальные связи, и отмечают, это исследование дает новое представление о том, как могли развиваться социальная коммуникация и человеческий язык.

Другие научные открытия

Ученые обнаружили компонент в яде морской улитки, который имитирует ключевой человеческий гормон, участвующий в регуляции уровня гормонов и сахара в крови.

Также археологи обнаружили в пещере на индонезийском острове древнейшие доказательства того, что люди прибыли в Тихий океан более 50 тысяч лет назад.

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