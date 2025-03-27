Дом с цифрой "6" подходит для семей.

Астролог по имени Алекс назвал лучшие и худшие номера домов для проживания, согласно нумерологии, передает YourTango.

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"Нумерология домов, безусловно, важна. Номер вашего дома может действительно помочь определить энергию того места, где вы живете, а также привлечь в вашу жизнь события, связанные с этим числом", - отметил он.

При этом астролог посоветовал не сильно беспокоиться о номере своего дома:

"Если дом кажется хорошим, если энергия кажется хорошей, и это дом, который входит в вашу жизнь... Нет причин зацикливаться или волноваться из-за нумерологии… Я действительно чувствую, что вы притягиваете то, что вам нужно, когда вам это нужно".

Чтобы рассчитать нумерологию вашего дома, возьмите адрес и сосредоточьтесь исключительно на числе. Если ваш адрес состоит из нескольких цифр, сложите числа вместе, пока они не составят одно число.

Лучшие и худшие номера домов

Дом с цифрой "1" лучше всего подходит для индивидуальностей. Такой дом хорошо подходит для людей, которые более независимы, но может не подойти для семей или людей, пытающихся сосредоточиться на отношениях, выходящих за рамки отношений с самим собой.

"Цифра 1 поддерживает людей, которые полагаются на себя, и людей, которые делают что-то уникальное или оригинальное… Если вы начинаете новую главу в своей жизни, дом №1 - это здорово", - отметил астролог.

Дом с цифрой "2" лучше всего подходит для отношений.

"Если вы хотите притянуть отношения в свою жизнь, жизнь во 2-м доме действительно хороша для этого. Он действительно поддерживает дипломатию, такт, соприкосновение со своими чувствами, и не поддерживает издевательства над людьми, не принятие во внимание их чувств", - объяснил Алекс.

Дом с цифрой "3" лучше всего подходит для творчества и общения. По словам астролога, это число самовыражения и создания красоты. Экстраверт может иметь очень сильную связь с домом №3, а вот интроверт может посчитать этот дом более сложным.

Дом с цифрой "4" лучше всего подходит для стабильности. Для более свободолюбивого человека дом №4 может показаться удушающим, но для того, кто процветает вне рутины, он будет отличным вариантом.

"Это, как правило, более консервативное число; оно откладывает деньги на черный день, это усердная работа, это построение структуры и рутины", - отметил астролог.

Дом с цифрой "5" - худший для долгосрочной жизни. По словам астролога, 5 - это число перемен. Часто оно связано с краткосрочными жизненными ситуациями и изрядной долей нестабильности.

"5 приносит разнообразные впечатления… Это определенно имеет тенденцию приносить волнение. Это может быть хорошо, если вы из тех, кто любит путешествовать и часто находиться вне дома", - сказал Алекс.

Дом с цифрой "6" лучше всего подходит для семей. Эти дома о том, чтобы оставаться в покое и строить свою семейную жизнь, поэтому, если вы ищете стабильность, это дом для вас.

"Этот дом может очень поддерживать отношения и семейную гармонию", - отметил астролог.

Дом с цифрой "7" лучше всего подходит для духовности. Эти дома сосредоточены на духовном размышлении или, как сказал Алекс, "на погружении в себя и на мистическом опыте":

"Это хорошо, если вам нужно побыть одному или вам нужно учиться или сосредоточиться".

Дом с цифрой "8" - худший вариант для людей, не работающих в корпоративном мире. 8 - это денежное число, сказал Алекс. Такие дома хорошо подойдут людям, которые сосредоточены на достижении своих целей. Они не для тех, кто является аутсайдерами, творческими мыслителями или людьми, которые не подчеркивают богатство как ценность, к которой нужно стремиться.

Дом с цифрой "9" - худший вариант для замкнутых людей. По словам астролога, цифра "9" может привлекать людей из всех слоев общества: "Она поддерживает творчество и духовность, а также гуманитарную работу и отдачу долга".

Напомним, ранее УНИАН писал, что число души говорит о вашей судьбе.

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