Астрологи Анна и Алексей Сухановы эксклюзивно для УНИАН дали советы, как правильно прожить этот день.

В субботу, 29 марта 2025 года, произойдёт Солнечное затмение в знаке Зодиака Рыбы, накшатре Уттара Бхадрапада в её 4 части (паде). Солнечное затмение 29 марта 2025 года — это 21-е затмение 149-го Сароса.

Затмение будет видно в Западной и Северной Европе, на севере Восточной Европы, на северо-западе России, на северо-востоке Северной Америки, на северо-западе Африки, в северной зоне акватории Атлантического океана, в Гренландии и в той части Арктики, что обращена к северо-западу России, Европы и Атлантическому океану.

Видео дня

Затмение продлится почти 4 часа — с 10:50 до 14:43 по киевскому времени. Пик затмения будет в 12:58 по киевскому времени. Луна закроет 94% Солнца, однако в Украине будет видно лишь малую часть затмения.

Считается, что на территории, где видно затмение, в ближайшее время (до следующего Солнечного затмения) могут происходить сложные или важные события. Следующее Солнечное затмение произойдет 21 сентября 2025 года.

"Данное затмение завершит трансформации мира, которые начались еще 29 ноября 2023 года, когда Раху и Кету поменяли свое положение. Напомним, что 29 ноября 2023 планета Раху перешла в знак Зодиака Рыбы, а Кету — в знак Зодиака Дева. Знак Зодиака Рыбы отвечает за ценности, право, философию, мировоззрение, мировосприятие, общественные организации, волонтерство, литературу, образование, духовность, религию", - говорят Сухановы.

По их словам, концепция мира за последние несколько лет очень изменились. Все то, что до этого строилось более полувека, было разрушено. Мировая концепция безопасности, важности права, закона и порядка, ценностей — все это изменилось, не в лучшую сторону. Особенно после изменения власти в США. Сейчас США проживает большой неблагоприятный период Раху, который длится с февраля 2019 года до февраля 2037 года, он и запустил эти изменения.

Кого коснется Солнечное затмение?

Данное Солнечное затмение, продолжили астрологи, коснется людей, которые связаны со знаком Зодиака Рыбы, и может внести значительные перемены в их жизнь. К ним относятся общественные деятели, учителя, религиозные лидеры, судьи, политики, банкиры, волонтеры, представители международных общественных организаций, юристы, финансисты, психологи, коучи.

Сухановы предупреждают:

"С 29 марта Сатурн (символ вселенского аудита) входит в знак Зодиака Рыбы на два с половиной года. Это может привести к множеству скандалов и сложных ситуаций в жизни представителей этого знака. Однако значительные перемены для них могут начаться уже до 21 сентября 2025 года".

Затмение будет происходить в накшатре Уттара Бхадрапда. Символ накшатры — Близнецы, а также задняя часть смертного одра. Эта накшатра связана с Ахирбудхнья (змей глубин или змей на воде). Символ накшатры задние ножки смертного одра показывает наше бессознательное, наши сны, видения, да и в целом саму смерть. Четвёртая пада (13°20’ – 16°40’ Рыб) соотносится со знаком Зодиака Скорпион в Навамше, находящемся под управлением Марса и обладает агрессивной энергией. Это говорит о том, что в течении полугода будут отмирать какие-то наши взгляды, убеждения, взгляды на жизнь, и приходить что-то новое, причем это может приходить неосознанно, быстро и агрессивно.

Данная накшатра, как и сам знак Зодиака Рыбы, добавили астрологи, связана с водной стихией, что может приводить к наводнениям, обильным осадкам и другим природным аномалиям, связанным с водой. Особенно заметны эти явления могут быть в тех странах, где лучше всего будет видно Солнечное затмение.

"На первый взгляд может показаться, что в этом нет ничего страшного. Берем темное стеклышко и бежим смотреть! Однако, не все так просто. Проблема современной науки и ученых заключается в том, что зачастую они делают выводы на основании только своих органов чувств и восприятия, или показаний приборов (например, микроскопов или телескопов). Однако наши органы восприятия, как и приборы, несовершенны, и есть вещи, которые мы не способны ощутить.

Что нельзя делать в Солнечное затмение?

Когда происходит это явление, то между Солнцем и Луной проходит еще одна планета, — это Раху, которая как бы "поедает" Солнце. Именно из-за ее влияния не рекомендуется смотреть на это астрономическое явление. Далее, Раху, смешиваясь с энергией Солнца, воздействует на наше подсознание и наносит на него свои программы (негативные установки), под влияние которых мы можем попасть в будущем и неосознанно для себя стать вовлеченными в цепочку неблагоприятных событий.

"Также в этот момент отслеживаются наши мысли и желания. Самые неблагоприятные из них транслируются в космос и очень быстро схватываются Раху. В будущем, эти негативные желания могут начинать воплощаться, а мы будем нести за это кармическую ответственность. Поэтому в момент солнечного затмения важно следить за своими мыслями, желаниями, намерениями и идеями", - добавили Сухановы.

В момент затмения крайне не рекомендуется смотреть на него. В это время лучше находиться дома, закрыть шторы, воздержаться от употребления продуктов или воды. Также рекомендуется читать молитвы или мантры. Можно смотреть духовно-развивающие фильмы или сериалы. После затмения по возможности, желательно принять омовение (душ, ванная), или хотя бы ополоснуть руки, умыть лицо.

Анна и Алексей Сухановы в Instagram – instagram.com/jyotishon

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