В перечне есть изношенные разделочные доски и старые столовые приборы.

Эксперты по организации посоветовали, от каких вещей на вашей кухне следует избавиться до Нового года 2025. Как пишет eatingwell.com, по их рекомендациям составили список из 10 таких вещей.

В этот список вошли:

Старые губки. Исследование 2022 года в журнале Journal of Applied Microbiology показало, что использованные кухонные губки содержат множество различных типов потенциально вредных бактерий. Министерство сельского хозяйства США утверждает, что не существует единого надежного метода, гарантирующего, что ваша губка не будет перекрестно загрязнять руки, кухонные столешницы или еду. Вместо этого они рекомендуют часто их менять.

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Изношенные разделочные доски. По данным Министерства сельского хозяйства США, бороздки на изношенной разделочной доске трудно тщательно очистить, и они могут стать рассадником бактерий, которые могут вызвать различные заболевания.

Старые столовые приборы. Профессиональный шеф-повар, генеральный директор и основатель Feasting at Home Сильвия Фонтейн предупредила, что кусочки резины или деревянные щепки от старых приборов могут отколоться в процессе приготовления блюд, а это может быть опасно.

Неиспользуемые приборы и их инструкции. Проведите инвентаризацию и рассмотрите возможность продажи или пожертвования всего, чем вы не пользуетесь. Профессиональный организатор в Organized Artistry Стейси Эджин Мюррей отметила, что старые инструкции к вещам, которыми вы больше не владеете, - это беспорядок. По ее словам, хотя они плоские, они все равно занимают драгоценное место на вашей кухне.

Приправы, соломинки и одноразовые столовые приборы. Проверьте сроки их годности и выбросьте те, у которых они истекли. Если срока годности нет, выбросьте те, которые кажутся старыми, и те, которые вряд ли будут использоваться.

Магниты для кухни. Оставьте только любимые магниты и выбросите остальные.

Старые специи. По данным Министерства сельского хозяйства США, цельные специи могут храниться от двух до четырех лет, в то время как молотые - до трех лет при комнатной температуре. Тем не менее, специи могут потерять большую часть своего вкуса и аромата и со временем стать несвежими.

Кофе. Если у вас в кладовой есть запасы кофе, переберите их и избавьтесь от несвежего. Соучредитель Cook for Folks.Анна Сильвер посоветовала каждый раз на пакете или контейнере с кофе после открытия указывать текущую дату, чтобы всегда знать, насколько он свежий.

Масло для готовки. Масло для готовки не хранится так долго, как вы думаете. Оно становится несвежим, прогорклым и кислым на вкус и со временем теряет свои ароматические качества. Если вы не уверены, как долго была открыта бутылка масла, выбросьте ее.

Поврежденные продукты при заморозке. Обязательно проверяйте сроки годности продуктов, которые вы купили. Если это еда, которую вы приготовили или заморозили, чтобы съесть позже, проверьте, нет ли признаков ожога при заморозке, порекомендовала профессиональный организатор и владелица Living Simplified Лорен Солтман.

Напомним, ранее УНИАН писал, что нужно выбросить из дома перед Новым годом 2025.

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