30-летний Бо Браун называет себя настоящим гигантом.

Американец Бо Браун называет себя настоящим гигантом. Неудивительно: рост мужчины составляет 2 метра 16 сантиметров, пишет New York Post.

Мужчина рассказывает, что на улице его останавливают удивленные незнакомцы и умоляют сфотографироваться. Они также задают те же три вопроса: "Какой у вас рост? Вы играете в баскетбол? На какой машине ты ездишь?".

Издание отмечает, что 30-летний Бо Браун привык к взглядам и замечаниям о своем росте. Автор контента из Атланты, который имеет 4,7 миллиона подписчиков в TikTok, всегда был выше среднего роста. Когда в детстве играл в бейсбол, родителям Брауна приходилось приносить на игры его свидетельство о рождении, чтобы решить споры о его возрасте.

"Я родился весом 13 фунтов (около 5,9 кг - УНИАН), и люди в больнице сказали, что я самый большой ребенок, которого они когда-либо видели. Когда мне исполнилось 14 лет, я имел 6 футов (1,83 м), а затем за 10 лет я вырос на 10 дюймов (25 см), и были некоторые чрезвычайные боли при росте", - говорит мужчина.

Такой высокий рост означает, что он вынужден приспособиться к нам, пишет СМИ.

"Путешествия - это ужасно, но в них гораздо больше плюсов, чем минусов. Отели ужасные, душ и даже кровати, но теперь у меня дома кровать на заказ".

Потолки в доме Брауна высотой 2,74 м, он спит на специальной 2,7-метровой кровати, сделанной на заказ, а для передвижения выбрал полноразмерный пикап Ford F-150 Lightning.

"Я бы не изменил свой рост в 7 футов 1 дюйм, и я очень привык к этому", - поделился мужчина.

Свою особенность Бо, вероятно, унаследовал. Его отец Дюк имел рост 2,06 м, а мама Лиза - 1,83 м, добавили журналисты.

Интересные факты об антропометрии человека

Ранее УНИАН публиковал фото модели с самыми длинными ногами в мире. Монгольская модель Рентсенхорлоо Бад заявила, что длина ее ног составляет 134,5 см от бедра до пяток.

Девушка рассказала, с какими трудностями сталкивается из-за такой длины ног. Так, она не может подобрать себе одежду и обувь. К тому же Бад часто ударяется головой о дверные проемы, так как они немного ниже, чем она. Но при этом модель радуется, что у нее такой рост.

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