Грызун надежно спрятался между темными котами, поэтому его крайне трудно найти.

Эта оптическая иллюзия заставит ваши мозговые извилины зашевелиться, ведь у вас есть всего 8 секунд, чтобы раскрыть ее секрет.

Головоломка от Jagran Josh способна проверить остроту вашего зрения и уровень наблюдательности. Задача максимально простая: найдите на этом изображении крысу среди котов. На первый взгляд, на картинке нет грызуна, но стоит лишь внимательнее присмотреться к деталям. Помните, что у вас всего 8 секунд.

Оптические иллюзии могут быть сложными даже для людей с хорошим зрением. Поиск скрытого объекта осложняют многие факторы, в частности отсутствие навыков внимательнее воспринимать визуальную информацию.

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Если же вам не хватило 8 секунд для того, чтобы найти крысу среди котов, не расстраивайтесь. По статистике, только 1 человек из тысячи может справиться с этим за отведенное время. Ответ на эту головоломку ниже.

Ранее мы предлагали читателям головоломку для самых внимательных: только 3% людей могут найти пульт в гостиной за 5 секунд. Попробуйте и вы проверить свои способности.

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