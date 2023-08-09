Последовательница метода "no poo" утверждает, что теперь ее волосы выглядят лучше, чем тогда, когда она использовала для мытья шампунь.

Экосознательная студентка Ирис Хейккинен из Финляндии рассказала, что до сентября 2017 года искала альтернативы мытью волос шампунем, поскольку от него у нее чесалась кожа головы.

Девушка поделилась, что потом открыла для себя "no poo" метод (мытье головы без шампуня) - мыла голову уксусом и пищевой содой, которые должны помогать избавляться от жира и грязи, пишет Mirror.

Издание узнало, что девушка подобрала себе новый метод мытья головы и придерживается его уже на протяжении нескольких лет.

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"...после дальнейших исследований и открытия метода "no poo" в группах на Facebook она теперь использует воду и немного кокосового масла только раз в пару месяцев - и говорит, что ее волосы никогда не выглядели лучше", - узнали журналисты.

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Ранее УНИАН объяснял, как правильно мыть голову пошагово. Сначала нужно расчесать сухие пряди и нанести то средство, которым вы собираетесь мыть голову. Шампуня советуют наносить столько, чтобы его количество было таким же, как диаметр монеты номиналом 5 копеек.

Средство нужно разбавить водой и сделать так, чтобы образовалась пена. После этого его наносят на кожу головы и корни волос. Шампунь нужно втирать подушечками пальцев массажными движениями. Образовавшейся пеной вымывают оставшиеся волосы. Потом шампунь смывают и повторяют процедуру.

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