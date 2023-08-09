Экосознательная студентка Ирис Хейккинен из Финляндии рассказала, что до сентября 2017 года искала альтернативы мытью волос шампунем, поскольку от него у нее чесалась кожа головы.
Девушка поделилась, что потом открыла для себя "no poo" метод (мытье головы без шампуня) - мыла голову уксусом и пищевой содой, которые должны помогать избавляться от жира и грязи, пишет Mirror.
Издание узнало, что девушка подобрала себе новый метод мытья головы и придерживается его уже на протяжении нескольких лет.
"...после дальнейших исследований и открытия метода "no poo" в группах на Facebook она теперь использует воду и немного кокосового масла только раз в пару месяцев - и говорит, что ее волосы никогда не выглядели лучше", - узнали журналисты.
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Ранее УНИАН объяснял, как правильно мыть голову пошагово. Сначала нужно расчесать сухие пряди и нанести то средство, которым вы собираетесь мыть голову. Шампуня советуют наносить столько, чтобы его количество было таким же, как диаметр монеты номиналом 5 копеек.
Средство нужно разбавить водой и сделать так, чтобы образовалась пена. После этого его наносят на кожу головы и корни волос. Шампунь нужно втирать подушечками пальцев массажными движениями. Образовавшейся пеной вымывают оставшиеся волосы. Потом шампунь смывают и повторяют процедуру.