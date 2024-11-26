Фраза "пусть земля будет пухом" используется в отношении усопших. Таким образом люди выражают свою скорбь и надежду на то, что умерший попадет в Царство небесное. Но несмотря на добрые намерения эти слова могут наделать большой вред.
Ранее мы писали, что нельзя делать на кладбище. А сейчас разобрались, что означает "земля пухом" и какую опасность скрывает это выражение. О его значении эксклюзивно для УНИАН рассказала финалистка 5 сезона "Битвы экстрасенсов" Ярослава Солодеева (Федорова), самая могущественная потомственная ведьма Украины.
Почему говорят "земля пухом" - значение фразы
Как объясняет Ярослава Солодеева (Федорова), история выражения уходит во времена Древнего Рима. Эта фраза документально зафиксирована в одном из произведений поэта Марка Валерия Марциала. Он написал такие строки:
"Пусть тебе земля будет пухом,
Пусть нежно окутывает твои кости,
Чтобы собакам было проще
Выкопать их из земли".
Происхождение фразы "пусть земля будет пухом" связано с воинственным нравом древних римлян. Во время сражений они не могли закопать тело погибшего собрата достаточно глубоко, чтобы его не выкопали животные. Поэтому для дополнительной защиты тела от собак и шакалов сверху еще должны были забрасывать могилу камнями.
Почему нельзя говорить "земля пухом" и что сказать взамен
С начала своего существования фраза "пусть земля будет пухом" использовалась как проклятие. Фактически она имела следующее значение: "Ты такой дрянной, что у тебя не будет столько друзей, чтобы они защитили твою могилу камнями. И чтобы земля была такая легкая, как пух, и чтобы шакалы тебя выкопали и съели".
В Украине это крылатое выражение со временем деформировалось и получило другое значение. В нашей стране другие условия для захоронения - земля мягкая, выкапывают достаточно глубокие ямы и нет шакалов, поэтому фраза "пусть земля будет пухом" была наполнена положительным смыслом. Украинцы уже несколько веков используют это выражение, и нельзя сказать, что это опасно.
Но по словам эксперта, по возможности эту фразу лучше не употреблять. Вместо нее во время прощания с умершим можно, например, пожелать, чтобы его переход в потусторонний мир был легким и пообещать, что будете отмаливать его грехи. Верующие люди могут сказать "Царство небесное", "вечная память погибшему".