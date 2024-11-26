Какая опасность скрыта во фразе "пусть земля будет пухом" - разобрался УНИАН.

Фраза "пусть земля будет пухом" используется в отношении усопших. Таким образом люди выражают свою скорбь и надежду на то, что умерший попадет в Царство небесное. Но несмотря на добрые намерения эти слова могут наделать большой вред.

Ранее мы писали, что нельзя делать на кладбище. А сейчас разобрались, что означает "земля пухом" и какую опасность скрывает это выражение. О его значении эксклюзивно для УНИАН рассказала финалистка 5 сезона "Битвы экстрасенсов" Ярослава Солодеева (Федорова), самая могущественная потомственная ведьма Украины.

Почему говорят "земля пухом" - значение фразы

Как объясняет Ярослава Солодеева (Федорова), история выражения уходит во времена Древнего Рима. Эта фраза документально зафиксирована в одном из произведений поэта Марка Валерия Марциала. Он написал такие строки:

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"Пусть тебе земля будет пухом,

Пусть нежно окутывает твои кости,

Чтобы собакам было проще

Выкопать их из земли".

Происхождение фразы "пусть земля будет пухом" связано с воинственным нравом древних римлян. Во время сражений они не могли закопать тело погибшего собрата достаточно глубоко, чтобы его не выкопали животные. Поэтому для дополнительной защиты тела от собак и шакалов сверху еще должны были забрасывать могилу камнями.

Почему нельзя говорить "земля пухом" и что сказать взамен

С начала своего существования фраза "пусть земля будет пухом" использовалась как проклятие. Фактически она имела следующее значение: "Ты такой дрянной, что у тебя не будет столько друзей, чтобы они защитили твою могилу камнями. И чтобы земля была такая легкая, как пух, и чтобы шакалы тебя выкопали и съели".

В Украине это крылатое выражение со временем деформировалось и получило другое значение. В нашей стране другие условия для захоронения - земля мягкая, выкапывают достаточно глубокие ямы и нет шакалов, поэтому фраза "пусть земля будет пухом" была наполнена положительным смыслом. Украинцы уже несколько веков используют это выражение, и нельзя сказать, что это опасно.

Но по словам эксперта, по возможности эту фразу лучше не употреблять. Вместо нее во время прощания с умершим можно, например, пожелать, чтобы его переход в потусторонний мир был легким и пообещать, что будете отмаливать его грехи. Верующие люди могут сказать "Царство небесное", "вечная память погибшему".

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