Внимательно рассмотрите изображения, чтобы заметить все отличия.

Головоломки и задания на поиск отличий прекрасно тренируют внимательность к деталям. А ограничение во времени еще и поможет развить умение действовать быстро.

УНИАН подготовил для своих читателей новую интересную задачку. Вам нужно внимательно рассмотреть изображения с садовником и попытаться отыскать три отличия между рисунками.

Но все не так просто. Времени будет мало. Вы должны справиться всего за 11 секунд.

Видео дня

Готовы? Время пошло! Помните, что внимание нужно обращать даже на мелкие детали. Возможно, именно там вы найдете ответ.

Ну что? Вам удалось найти эти отличия? Если да, вашему IQ и вниманию к деталям можно только позавидовать.

Если вы отыскали не все отличия, не расстраивайтесь, мы вам подскажем. Давайте по порядку.

Первое отличие – в небе. Обратите внимание на маленькое облачко на картинке слева. На правом рисунке его нет.

Второе отличие – в кепке садовника.

Третье отличие кроется в цветах. На одном из рисунков в нижнем левом углу не хватает цветка.

Посмотрите на изображение, где мы указали на все отличия:

Другие интересные головоломки от УНИАН

Если вам нравятся похожие задания, предлагаем вам попробовать найти ошибку на картинке. Справиться с этим заданием смогут только самые внимательные. К тому же, ответить надо в течение 5 секунд.

Кроме того, можете попробовать определить, кто муж женщины в желтой кофточке. Внимательно рассматривайте изображение и обращайте внимание на маленькие детали.

Вас также могут заинтересовать новости: