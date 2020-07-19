"Даже не успел застыть": на Шулявском мосту в Киеве водители проехались по свежему асфальту (видео)

На записи видно, как несколько автомобилей проехали через небольшое отверстие в ограде, а потом съехали с моста по только что уложенному асфальту.

На Шулявском мосту в Киеве водители миновали ограждение и проехались по свежему асфальту.

Видео инцидента опубликовали на странице «Киев оперативный» в Facebook.

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На нем видно, как несколько автомобилей проехали через небольшое отверстие в ограде, а потом съехали с моста по только что уложенному асфальту.

«Вот кайф – ездить по асфальту, который еще даже не успел застыть. Кто-то очень "сообразительный" подвинул заграждение, и все помчались», - говорится в описании.

Напомним, вчера в Киеве начали асфальтировать Шулявский путепровод, который уже более года находится на реконструкции.

Как сообщал УНИАН, реконструкция Шулявского моста началась весной 2019 года. Автомобильное движение по мосту было возобновлено в конце декабря 2019 года. Продолжаются работы по обустройству съездов. Общая стоимость реконструкции развязки в начале работ составляла 830,12 млн грн, продолжительность строительства - 17 месяцев. Позже власти Киева заявили о росте стоимости проекта из-за значительных изменений в проектных решениях.

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