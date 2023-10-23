Какие имена для мальчиков в этом году пользуются спросом, что они означают и как можно назвать своего малыша - собрали для вас самые красивые, необычные и редкие имена.

Давно забытые украинские мужские имена - снова в моде. И этот факт не может не радовать. Конечно, мальчиков продолжают называть Сашами и Андреями, но все чаще среди малышей можно встретить Луку или Харитона. Какие сейчас имена на пике и как назвать сына в 2023 году (или в следующем) - рассказываем в материале.

Традиционные украинские имена - это имена святых или фигур из Библии. Конечно, в основном такие имена еврейского, преимущественно ветхозаветного происхождения, а также - латинского и греческого, потому что их носили первые святые и мученики. Но многие из этих имен в ходе истории ассимилировались и стали украинскими.

Красивые имена для мальчиков - какие сейчас популярны

Красивые мужские имена всегда пользуются популярностью, даже независимо от их происхождения. Но среди украинских таких немало - давно забытые, они не только благозвучные, но еще и оригинальные. Вот каким отдают предпочтение сейчас:

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Глеб - буквально означает "потомок Бога";

Даниил (Данило) - "Бог мой судья";

Захар - "тот, кто помнит Бога";

Лука - "светлый, тот, что светится";

Макар - "блаженный, счастливый";

Марко - "мартовский";

Матвей - "Божий человек";

Назар (Назарий) - "он посвятил себя Богу";

Олесь - уменьшенная форма имени Александр, которая стала самостоятельным именем;

Остап - "стойкий";

Тарас - "бунтарь";

Тимофей - "тот, кто почитает Бога".

Кроме этого, на пике популярности, как и раньше, остаются Артем ("невредимый, здоровый"), Егор ("землероб"), Богдан ("данный Богом"), Максим ("самый большой, величайший"), Антон ("готов к бою"), Тимур ("железо" или "железный"), Дмитрий ("посвященный богине Деметре") и Кирилл ("господин, хозяин"). Кроме этого, в моду вернулись украинские мужские имена - красивые Всеволод ("владеть всем"), Мирослав ("мирный и славный") и Семен ("услышанный Богом").

Необычные имена для мальчиков - что можно выбрать

Дают в этом году мальчикам и довольно необычные красивые мужские имена - большинство, кстати, тоже давно забытые украинские. Согласно статистике, в Украине теперь есть:

Будимир - означает "миролюбивый, утверждающий мир";

Гордей - "царь" или "повелитель";

Елизар - "Бог помог";

Зореслав - "славить рассвет";

Корней - "рог, бивень";

Марьян - "морской";

Нестор - "возвратившийся домой";

Северин - "строгий", "серьезный";

Серафим - "пылающий, огненный";

Терентий - "тот, что молотит, трет";

Тихон - "удачливый, приносящий счастье";

Харитон - "благодарный, благосклонный".

Встречаются также: Архип ("повелитель лошадей", "главный всадник"), Янислав ("слава Бога"), Эней ("достойный похвалы, одобрения"), Орест ("покоряющий вершины"), Любомир ("любящий мир"), Ян ("благодать Божья").

Редкие мужские имена - чем можно удивить

Есть мужские имена, которые встречаются крайне редко, так как были незаслуженно забыты. Но назвав ребенка таким именем, вы можете быть точно уверены - он не останется незамеченным:

Аскольд - означает "владеющий копьем";

Вакула - "пастух";

Велес - походит от имени языческого бога, означает "власть", "мощь", "сила";

Дамиан - "святой, врач-чудотворец";

Кий - "кузнец";

Модест - "скромный";

Наум - "утешение", "отрада";

Тадей - "похвала";

Цвитан или Квитан - "цвет", "расцветать";

Радослав - "заботящийся о славе";

Ратмир - "ратующий за мир";

Святогор - "благословенная гора", "святая гора";

Святозар - "озаренный светом";

Тихомир - "умиротворенный", "тихий";

Фаддей - "сердце";

Юстин - "справедливый";

Ярополк - "смело сражающийся".

Кроме этого, сейчас мальчиков стали называть редкими именами неукраинского происхождения - например, Рейан (Райан - "королевский", "принц"), Леон ("лев"), Карим ("милосердный", "с широкой душой", "честный"), Саян ("светлый"), Михей ("подобен Богу"), Эльман ("мудрый").

Мы также рассказывали, какие самые красивые украинские имена для девочек сейчас популярны.

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