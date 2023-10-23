Давно забытые украинские мужские имена - снова в моде. И этот факт не может не радовать. Конечно, мальчиков продолжают называть Сашами и Андреями, но все чаще среди малышей можно встретить Луку или Харитона. Какие сейчас имена на пике и как назвать сына в 2023 году (или в следующем) - рассказываем в материале.
- Красивые имена для мальчиков - какие сейчас популярны
- Необычные имена для мальчиков - что можно выбрать
- Редкие мужские имена - чем можно удивить
Традиционные украинские имена - это имена святых или фигур из Библии. Конечно, в основном такие имена еврейского, преимущественно ветхозаветного происхождения, а также - латинского и греческого, потому что их носили первые святые и мученики. Но многие из этих имен в ходе истории ассимилировались и стали украинскими.
Красивые имена для мальчиков - какие сейчас популярны
Красивые мужские имена всегда пользуются популярностью, даже независимо от их происхождения. Но среди украинских таких немало - давно забытые, они не только благозвучные, но еще и оригинальные. Вот каким отдают предпочтение сейчас:
- Глеб - буквально означает "потомок Бога";
- Даниил (Данило) - "Бог мой судья";
- Захар - "тот, кто помнит Бога";
- Лука - "светлый, тот, что светится";
- Макар - "блаженный, счастливый";
- Марко - "мартовский";
- Матвей - "Божий человек";
- Назар (Назарий) - "он посвятил себя Богу";
- Олесь - уменьшенная форма имени Александр, которая стала самостоятельным именем;
- Остап - "стойкий";
- Тарас - "бунтарь";
- Тимофей - "тот, кто почитает Бога".
Кроме этого, на пике популярности, как и раньше, остаются Артем ("невредимый, здоровый"), Егор ("землероб"), Богдан ("данный Богом"), Максим ("самый большой, величайший"), Антон ("готов к бою"), Тимур ("железо" или "железный"), Дмитрий ("посвященный богине Деметре") и Кирилл ("господин, хозяин"). Кроме этого, в моду вернулись украинские мужские имена - красивые Всеволод ("владеть всем"), Мирослав ("мирный и славный") и Семен ("услышанный Богом").
Необычные имена для мальчиков - что можно выбрать
Дают в этом году мальчикам и довольно необычные красивые мужские имена - большинство, кстати, тоже давно забытые украинские. Согласно статистике, в Украине теперь есть:
- Будимир - означает "миролюбивый, утверждающий мир";
- Гордей - "царь" или "повелитель";
- Елизар - "Бог помог";
- Зореслав - "славить рассвет";
- Корней - "рог, бивень";
- Марьян - "морской";
- Нестор - "возвратившийся домой";
- Северин - "строгий", "серьезный";
- Серафим - "пылающий, огненный";
- Терентий - "тот, что молотит, трет";
- Тихон - "удачливый, приносящий счастье";
- Харитон - "благодарный, благосклонный".
Встречаются также: Архип ("повелитель лошадей", "главный всадник"), Янислав ("слава Бога"), Эней ("достойный похвалы, одобрения"), Орест ("покоряющий вершины"), Любомир ("любящий мир"), Ян ("благодать Божья").
Редкие мужские имена - чем можно удивить
Есть мужские имена, которые встречаются крайне редко, так как были незаслуженно забыты. Но назвав ребенка таким именем, вы можете быть точно уверены - он не останется незамеченным:
- Аскольд - означает "владеющий копьем";
- Вакула - "пастух";
- Велес - походит от имени языческого бога, означает "власть", "мощь", "сила";
- Дамиан - "святой, врач-чудотворец";
- Кий - "кузнец";
- Модест - "скромный";
- Наум - "утешение", "отрада";
- Тадей - "похвала";
- Цвитан или Квитан - "цвет", "расцветать";
- Радослав - "заботящийся о славе";
- Ратмир - "ратующий за мир";
- Святогор - "благословенная гора", "святая гора";
- Святозар - "озаренный светом";
- Тихомир - "умиротворенный", "тихий";
- Фаддей - "сердце";
- Юстин - "справедливый";
- Ярополк - "смело сражающийся".
Кроме этого, сейчас мальчиков стали называть редкими именами неукраинского происхождения - например, Рейан (Райан - "королевский", "принц"), Леон ("лев"), Карим ("милосердный", "с широкой душой", "честный"), Саян ("светлый"), Михей ("подобен Богу"), Эльман ("мудрый").
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