Судья не назначила наказание - ограничилась устным замечанием.

На Ривненщине во время онлайн-празднования "последнего звонка" подросток дополнил фразу "Слава нации!" нецензурной бранью (словами "П*здец Российской Федерации"). На его родителей составили админпротокол.

Об этом речь идет в постановлении Дубенского горрайонного суда, опубликованном в Едином реестре судебных решений.

Согласно постановлению, 7 июня во время "последнего звонка", который проходил в онлайн режиме и на котором присутствовали около 100 человек (родители и ученики 6-11 классе), прозвучала фраза "Слава нации". 15-летний подросток на нее ответил: "П*здец Российской Федерации".

Такая реплика возмутила присутствующих, в полицию написали заявление. Полиция в Ривненской области выписала матери подростка протокол о привлечении к административной ответственности. Согласно постановлению суда, также о брани сообщили в службу по делам детей Варковицкого сельского совета.

20 июня судья Дубенского горрайонного суда Ровенской области рассмотрела дело о нарушении общественного порядка и невыполнении родительских обязанностей.

В протоколе судебного заседания говорится, что высказывание подростка "негативно отразилось на эмоциональном состоянии участников мероприятия".

Во время судебного заседания мать несовершеннолетнего - замужняя женщина, работает поваром - объяснила, что в тот день была на работе, а до этого неоднократно просила сына не ругаться.

"Он не должен был так говорить, но сейчас все так говорят, потому что война. На сына написали заявление, потому что в школе недолюбливают, поскольку он активен, когда делают замечание огрызается. Всегда просила его, чтобы смолчал, но он употребляет нецензурные слова", – пояснила его мать.

Женщина добавила, что не знала, что есть ответственность за ругань. Также сказала, что уверена, когда ругань всюду - родители в этом не виноваты. В то же время женщина отметила, что это не первый неудобный инцидент в школе.

"Изменения с сыном начались с началом карантина. На последнем звонке еще сказал "Наливаймо!" в ответ на фразу "Слава Украине!", но это была неудачная шутка", - говорится в материалах суда.

Мать подростка пообещала быть осмотрительной и провести разговор с сыном. Судья не назначила наказание – ограничилась устным замечанием.

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