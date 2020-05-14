На Филиппинах Дарт Вейдер просит людей соблюдать карантин (видео)
13:45, 14 мая 2020Курьёзы
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Активисты пытаются поднять настроение тем, кто сидит дома.
На Филиппинах Дарт Вейдер просит людей соблюдать карантин
На Филиппинах герои киносаги "Звездные войны" Дарт Вейдер вместе с имперскими штурмовиками помогают соблюдать карантин.
Филиппинские активисты решили использовать образы популярных киногероев, чтобы убедить сельских жителей придерживаться карантинных мероприятий.
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Дарт Вейдер появился перед людьми эффектно - на лодке и в сопровождении имперских штурмовиков. Таким образом активисты пытаются улучшить настроение тех, кто сидит дома, а также помочь людям с продуктами.
Также акция с участием киногероев направлена на то, чтобы снизить уровень страха и стресса у детей и их родителей во время изоляции.
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