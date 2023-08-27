Многие люди кипятят воду два, три, а то и больше раз, но есть мнение, что такая привычка небезопасна.

Ароматный чай, бодрящий кофе или сладкое какао - все эти напитки не обходятся без главного ингредиента - горячей воды. Чаще всего ее кипятят в чайнике, реже - кипятильником, также многие используют кофемашины и специальные устройства для заваривания. И кофеманов, и фанатов чая объединяет одно - все они хотя бы раз встречали информацию о том, что воду нельзя кипятить дважды.

В этой статье УНИАН расскажет, можно ли кипятить воду два раза, чем опасно повторное кипячение воды и стоит ли бояться "страшилок" обо всем этом.

Сколько раз можно кипятить воду без вреда для здоровья

Для начала стоит разобраться, что такое кипячение воды. Этот процесс нагревания жидкости и доведения ее до очень горячего состояния является эффективным способом уничтожения микробов. Кипячение помогает убивать опасные бактерии, большинство из них погибает при высокой температуре и больше не может нанести вред организму.

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Поэтому если вы увидите информацию о том, что повторное кипячение якобы вредит здоровью, смело игнорируйте все "страшилки". Воду можно кипятить множество раз, она не станет ядовитой после второго или третьего кипячения. Однако может стать менее полезной.

Что будет, если кипятить воду несколько раз - ответ вас удивит

Как оказалось, повторное кипячение воды может повлиять лишь на количество минеральных веществ в жидкости. При нагревании часть воды испаряется, а потому в ней попросту может увеличиться концентрация различных веществ и солей. Повторное кипячение может изменить лишь вкус воды, делая ее менее приятной для употребления.

Если же вы переживаете из-за того, не вредна ли соль в воде, уточните это у своего лечащего врача. Специалист, зная особенности вашего организма, точно даст вам ответ, который вас удовлетворит.

Почему нельзя кипятить воду из фильтра?

В этом вопросе стоит разобраться детальнее. Не все знают, что угольные или обратноосмосные фильтры для воды помогают не только удалять вредные примеси с хлором. Также они способны насыщать воду полезными веществами.

А при кипячении все "старания" фильтров сойдут на нет, ведь часть полезных веществ может попросту нейтрализоваться. А потому очищенную воду из фильтра можно не кипятить, если система очистки воды внушает вам доверие.

Почему нельзя кипятить воду до 100 градусов - простой ответ на популярный вопрос

Вода закипает при температуре 100 градусов. Если же вы попытаетесь кипятить воду на больших температурах, она начнет выкипать и "бурлить". И это действительно опасно, вас попросту могут обжечь брызги и невероятно горячий пар.

К слову, ранее УНИАН рассказывал, как наливать масло на сковороду, чтобы не стреляло. Эти лайфхаки точно обезопасят вас от ожогов.

Повторное кипячение воды вызывает рак - миф или реальность?

Не существует ни одного научного доказательства тому, что повторное кипячение вызывает рак. При нагревании в жидкости не образуются канцерогенные вещества.

Единственная опасность - некачественная посуда или пластиковые емкости, которые не предназначены для нагрева. Если у вас обычный чайник - переживать из-за рака от кипячения воды точно не стоит. Ну а если же вы так сильно волнуетесь - отдайте воду на экспертизу и проверьте, нет ли в ней опасных веществ.

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