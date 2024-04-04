Будут ли у вас светлые волосы, определяется мутацией в ДНК, объяснил специалист.

По результатам исследований и наблюдений, эксперты выделяют несколько потенциальных минусов светлых волос, связанных со здоровьем, пишет healthdigest.com.

Как отметил генетик из Стэнфордского университета Дэвид Кингсли, будут ли у вас светлые волосы, определяется мутацией в ДНК, точнее, сигнальным геном, который влияет на другие гены, участвующие в производстве меланина. По сути, у людей со светлыми волосами есть мутация, которая приводит к уменьшению выработки меланина и, следовательно, к более светлому оттенку волос.

Светлые волосы - минусы для здоровья

Итак, у блондинок могут наблюдаться следующие особенности и проблемы со здоровьем:

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Выпадение и ломкость волос. У блондинок от природы может наблюдаться большее естественное выпадение волос, отметила научный сотрудник Unilever Дайана Минар. Кроме того, светлые волосы более восприимчивы к солнечному излучению. Пребывание на солнце в течение длительного времени может привести к сухости и ломкости прядей, к секущимся кончикам.

Возрастная дегенерация желтого пятна (AMD), которая влияет на центральное зрение. Согласно исследованию 2014 года, опубликованному в журнале Investigative Ophthalmology & Visual Science, люди со светлыми или рыжими волосами, которые в подростковом возрасте ежедневно проводили на улице более двух часов в жаркие летние месяцы были более подвержены риску развития AMD по сравнению с теми, кто проводит меньше времени на солнце летом. При этом люди с более темными локонами не подвергались такому же риску. Более раннее исследование, опубликованное в журнале "Офтальмология", дало аналогичные результаты.

Повышенный риск развития меланомы. Согласно исследованию 2024 года, опубликованному в журнале Gene, меланома кожи оказалась более опасной для людей с рыжими, светлыми и светло-каштановыми волосами. В то время как у людей с черными волосами риска не было. Аналогичные результаты были получены в более ранеем исследовании, опубликованном в Международном журнале рака.

Напомним, ранее УНИАН писал, какие проблемы со здоровьем могут быть у брюнеток.

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