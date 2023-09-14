Скотти объяснил, что для того, чтобы оценить, покрывает ли страховка ремонт, часто юристу приходится поговорить с механиком, ремонтирующим автомобиль.

Популярный автомобильный эксперт Скотти Килмер предостерег водителей никогда не покупать страховку на подержанный автомобиль.

Механик с 55-летним стажем часто публикует короткие видеоролики в своих аккаунтах на YouTube и TikTok, чтобы помочь водителям сэкономить деньги и избежать проблем на дорогах, пишет Daily Express.

В одном из своих последних видеороликов Скотти предупреждает зрителей, подумывающих о покупке подержанного автомобиля, что покупка страховки может оказаться пустой тратой денег.

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"В общем, я не фанат, потому что все, что они представляют собой, - это страховые полисы, и угадайте, кто решает, получите ли вы исправление бесплатно или нет? Страховая компания. Я зарабатываю на жизнь ремонтом автомобилей. Я могу вспомнить множество случаев, когда люди привозили мне машины, а страховые компании отказывались платить за ремонт", - объяснил он.

Хотя многие водители могут чувствовать себя лучше, зная, что их новый автомобиль защищен в случае поломки, Скотти отметил, что автомобилистам не следует полагаться на эти гарантии, если что-то пойдет не так.

В видео он заявляет, что многие страховые полисы будут стоить дороже, чем плата за устранение большинства проблем, оставляя водителей без средств.

Скотти объяснил, что для того, чтобы оценить, покрывает ли страховка ремонт, часто юристу приходится поговорить с механиком, ремонтирующим автомобиль.

Он добавил: "Теперь страховые полисы пишут юристы, но машины ремонтируют механики, и чтобы понять, что на самом деле покрывается страховкой, вам понадобится юрист-механик, чтобы вникнуть в тонкости того, за что они будут платить и что они не будут платить".

Набрав почти 5 000 лайков и 72 000 просмотров, многие автомобилисты поблагодарили Скотти за видео и поделились своим мнением о страховке.

Один зритель написал: "Для новых автомобилей это не всегда плохое решение, учитывая, что цены на запчасти намного выше, чем раньше".

Другой добавил: "Моя страховка оплатила двигатель, но мне нужны были квитанции о последних трех заменах масла. К счастью, мне удалось их восстановить".

Советы от Скотти Килмера

Автомеханик Скотти Килмер подчеркнул, что водителям следует обратить внимание на автомобили с "восьмилетнем пробегом", поскольку его стоимость упала. У многих классических автомобилей могут быть сотни тысяч миль пробега.

Он предупреждает, что автомобилисты, покупающие двух- или трехлетние автомобили, все равно могут заплатить десятки тысяч фунтов, а это означает, что водители "на самом деле не так уж много экономят". Стоимость модели, вероятно, снижается в зависимости от того, как долго авто использовали.

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