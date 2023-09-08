Работающий механик сказал, что автомобили из этой страны - это "кошмар" в обслуживании и ремонте.

Механик рассказал, в какой стране он никогда не купит машину, потому что это "кошмар" и они регулярно выходят из строя.

Ричард Лоу, владелец Swallow Garage в Хокли, Бирмингем, сказал, что, по его мнению, французы производят худшие автомобили, пишет Daily Express.

И несмотря на то, что Ричард сам покупал и владел немецкими автомобилями в течение многих лет, он сказал, что репутация страны в области качественной техники и надежности уже не та, что была раньше.

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По его словам, Япония была его выбором в качестве лидера среди производителей автомобилей во всем мире, поскольку такие марки, как Toyota и Honda, являются надежными и с доступными запчастями, сказал он.

Ричард, который регулярно ремонтирует французские автомобили, говорит, что легко выбрать, какая страна производит худшие машины.

"Французские автомобили, Peugeot и Citroen, потому что в них такое несоответствие деталей, которые регулярно выходят из строя. Это такие машины, скажем, кто-то заплатил за них как за служебный автомобиль, первые несколько лет они были бы просто прекрасны. Но как только транспортное средство становится вашей ответственностью, все идет не так. Они просто кошмар", - сказал он.

Ричард сказал, что хотел бы сказать, что Германия - его любимая страна для приобретения автомобилей, но на самом деле он сказал, что поищет другую страну.

"Если бы я покупал машину исключительно из-за надежности, я бы купил японскую машину, Toyota и Honda по-прежнему остаются лучшими производителями в мире. У каждого будет свое мнение, но никто не будет спорить с тем, что Япония - лучшая. Германия когда-то была лучшей, но, например, BMW, который раньше был автомобилем класса люкс, теперь стал массовым автомобилем. Когда я был ребенком, люди, у которых были BMW, были шикарными людьми, но из-за натиска всех, у кого они были, качество упало", - добавил он.

Советы опытных механиков

Известный влиятельный человек в социальных сетях Скотти Килмер перечислил новые автомобили, которых он будет избегать любой ценой. В своем последнем видео Скотти ответил зрителю, который спросил, лучше ли Land Rover, чем Toyota Land Cruiser.

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