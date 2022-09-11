Это первый подобный случай после протестов 2019 года.

Пять логопедов из Гонконга приговорили к 19 месяцам тюремного заключения якобы за сговор с целью публикации подстрекательских детских книг изображениями овец и волков.

Об этом сообщает Reuters.

Группу логопедов (Лори Лай, Мелоди Юнг, Сидни Нг, Сэмюэл Чан и Марко Фонг) возрасте от 26 до 29 лет судили по делу о подстрекательстве к мятежу. А все из-за книг с карикатурами на овец, сражающихся с волками, которые они использовали во время занятий с детьми ("Хранитель овечьей деревни"). Прокуратура сочла их антиправительственными.

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Судья окружного суда Квок Вай Кин заявил, что подсудимые должны быть наказаны "не из-за публикации или слов, а из-за их вреда или риска причинения вреда уму детей".

Все обвиняемые были членами Всеобщего союза логопедов Гонконга, который, по словам судьи Квок, "был явно создан для политических целей".

"То, что подсудимые сделали с детьми в возрасте 4 лет и старше, на самом деле было упражнением по промыванию мозгов с целью заставить очень маленьких детей принять их взгляды и ценности", — сказал Квок.

В книгах упоминаются массовые протесты в поддержку демократии в Гонконге в 2019 году. Также упомянут случай с 12 протестующими за демократию, которые бежали из Гонконга на катере в 2020 году и были схвачены китайской береговой охраной. А в одной из книг волки хотят захватить деревню и съесть овец, которые, в свою очередь, начинают сопротивляться.

Судья Квок заявляет в своем решении, что "детей вводили в заблуждение, что правительство КНР в Гонконге со злым намерением отобрать их дом и разрушить их счастливую жизнь и не имеет на это никакого права".

Обвиняемый Юнг во время заседания процитировал лидера движения за гражданские права США Мартина Лютера Кинга, сказавшего, что "бунт – это язык тех, кого не слышат".

"Я не жалею о своем выборе и надеюсь, что всегда смогу встать на сторону овец", – сказал Юнг.

Один из адвокатов группы подсчитал, что все пятеро могут выйти через 31 день, поскольку 13 месяцев они уже провели в тюрьме в ожидании суда.

Это был первый случай после протестов 2019 года и введения Пекином закона о национальной безопасности в Гонконге в 2020 году, когда дело о крамольных публикациях было передано в суд.

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