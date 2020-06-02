Блогер показал секрет мгновенной чистки яйца от скорлупы и стал популярным (видео)
Пользователь TikTok Зак Крин показал секрет мгновенной чистки яйца от скорлупы и стал популярным.
Ролик набрал почти миллион просмотров.
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По словам блогера, необходимо взять сваренное яйцо и сделать маленькую дырку с острого конца и дырку чуть больше с тупой стороны. Затем нужно с силой дунуть с тупой стороны, после чего яйцо будет полностью очищено от скорлупы.
В подписи к видео мужчина призвал пользоваться таким методом только в том случае, если человек собирается есть яйцо самостоятельно.
Крин опубликовал видео еще в апреле, но вирусную популярность оно обрело позже. В конце мая на него обратили внимание крупные зарубежные СМИ.
@zachcreanofficial
For all my egg lovers out there ##fyp##foryou##foryoupage♬ original sound - zachcreanofficial
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