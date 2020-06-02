Блогер показал секрет мгновенной чистки яйца от скорлупы и стал популярным (видео)

По словам блогера, необходимо взять сваренное яйцо и сделать маленькую дырку с острого конца и дырку чуть больше с тупой стороны, а затем сильно дунуть.

Пользователь TikTok Зак Крин показал секрет мгновенной чистки яйца от скорлупы и стал популярным.

Ролик набрал почти миллион просмотров.

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По словам блогера, необходимо взять сваренное яйцо и сделать маленькую дырку с острого конца и дырку чуть больше с тупой стороны. Затем нужно с силой дунуть с тупой стороны, после чего яйцо будет полностью очищено от скорлупы.

В подписи к видео мужчина призвал пользоваться таким методом только в том случае, если человек собирается есть яйцо самостоятельно.

Крин опубликовал видео еще в апреле, но вирусную популярность оно обрело позже. В конце мая на него обратили внимание крупные зарубежные СМИ.

Как сообщал УНИАН, 42-летний житель штата Уттар-Прадеш (Индия) умер, когда съел 41 вареное яйцо.

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