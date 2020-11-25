Работники океанариума регулярно выводят своих пингвинов на прогулки.

Пингвины из океанариума Чикаго прогулялись по футбольному стадиону.

Читайте такжеПара пингвинов-геев украла яйцо у пары пингвинов-лесбиянок (фото)Об этом говорится в сюжете ТСН.

«Иззи, Дарвин, Томбо и Шарлотта сначала заглянули в раздевалку, а потом рванули на поле. Все его обошли, однако мячи бодать не решились», – говорится в сюжете.

Отмечается, что работники океанариума регулярно выводят своих пингвинов на прогулки и снимают это на видео.

Развлечения для пингвинов во время карантина

Ранее сообщалось, что из-за коронавируса пингвинов в океанариуме Чикаго приходится специально развлекать.

Все из-за того, что заведения закрыты, посетителей нет, а птицы любят внимание.

В частности, их выпускали из вольеров и давали свободно погулять по этажам.

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Автор: УНИАН