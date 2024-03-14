Эти пары вам точно понравятся.

Каждая девушка несколько раз в год обновляет свой гардероб. В виш-лист также входит и обувь. Поэтому рассказываем, какую обувь стоит выбрать этой весной, чтобы было удобно и стильно.

Обувь весна 2024 - 5 самых стильных вариантов

Не знаете, какая обувь женская весна 2024 будет в тренде? Дизайнеры уже раскрыли все секреты, за вами остается только сделать свой выбор.

Угги

Наверное, каждая модница имеет в своем гардеробе угги, а то и не одну пару. Однако весной все же рекомендуется отказаться от привычной модели и обратить внимание на угии-тапки. Надевайте под них шерстяной носок и идите по своим делам.

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Ботфорты

Ботфорты женские также будут популярными этой весной. При этом вам стоит учитывать, что их можно носить только в прохладную погоду, потому что в солнечную вам будет жарко. Если же вам по какому-то поводу нужно надеть их в солнце, то выбирайте замшевые ботфорты. Комбинируйте их с платьями.

Ботинки

Легкие берцы спасут вам от мыслей, что надеть сегодня или завтра. Обратите внимание на модели без меха. В них ваша ножка будет дышать, особенно если вы знаете модный секрет относительно того, что халява должна быть широкой.

Казаки

Казаки - еще один вариант обуви, который очень популярен уже несколько лет. Они идеально сочетаются как с повседневным стилем, так и с более романтическим. Эта обувь достаточно удобная для того, чтобы носить ее каждый день.

Сапоги

Сапоги женские стоит выбирать только в том случае, если вы хотите надеть трикотажное платье. В остальных случаях лучше отдавать предпочтение другой обуви. Хотя, как говорят дизайнеры, сапоги будут в тренде.

Мы рассказали, какие женские ботинки будут пользоваться спросом этой весной, теперь решение за вами. Однако учитывайте, что на вкус и цвет товарищей нет, вы можете выбрать совсем другие модели и тоже выглядеть в них прекрасно.

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