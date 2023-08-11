Вам нужно найти маленькую мышку на картинке, полной котов.

Головоломки — отличный способ потренировать мозг и проверить его. Все головоломки разные, некоторые загадывают вам загадки, а другие развивают наблюдательность. Эта кошачья головоломка от Everypaw Pet Insurance в издании Express как раз проверит вашу внимательность.

Вам нужно найти маленькую мышку на картинке, полной котов. По словам авторов головоломки, среднее время поиска мыши составляет около шести секунд. Сможете ли вы справиться быстрее?

Помимо стимулирования ума, головоломки также могут иметь долгосрочные преимущества. Некоторые ученые предположили, что наряду с другими задачами для мозга, такими как кроссворды, они могут помочь снизить риск развития деменции.

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Вы нашли мышь? Если нет, то посмотрите на картинку ниже. Она прячется в правом верхнем углу за ярко-оранжевым котом и отмечена кругом.

Еще больше интересных головоломок

Вот уморительная головоломка с мишками, где нужно найти пять отличий за короткое время.

А на этой головоломке нужно найти "лишнее" число.

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