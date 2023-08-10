Посмотрите на картинку - на ней необходимо найти "лишнее" число.

В сети появилась новая картинка-головоломка, на решение которой дается всего 20 секунд.

Как сообщает Fresherslive, головоломки часто считаются полезными, поскольку они активизируют ваше когнитивное мышление и позволяют вашему мозгу мыслить нестандартно.

Итак, перед вами картинка, на которой спряталось "лишнее" число. Найдите "41" всего за 20 секунд!

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Внимательно посмотрите на изображение ниже. Теперь попробуйте найти Время начинается сейчас: 3, 2, 1...

Тик-так, тик-так, время вышло! Похлопайте себе, если вы смогли решить головоломку. Ниже мы опубликуем правильный ответ.

Если вы не смогли найти ответ, не расстраивайтесь. Регулярная практика с головоломками может улучшить вашу наблюдательность.

Еще головоломки для тренировки внимания

Ранее УНИАН рассказывал о головоломке с мишками, на которой нужно найти отличия всего за 24 секунды.

Также в сети появилась новая головоломка со спичками. Необходимо убрать две спички, чтобы равенство стало верным.

Если вам нравится искать числа, то попробуйте разгадать за 20 секунд эту каверзную головоломку. Поверьте, она "по зубам" далеко не всем.

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