Королева Елизавета возобновляет запрет для детей принца Уильяма и Кейт Миддлтон ездить вместе на одном транспортном средстве.

Королева Великобритании Елизавета II подписала новый указ, который касается ее правнуков Джорджа, Шарлотты и Луи - детей принца Уильяма и Кейт Миддлтон.

Теперь дети не смогут летать на одних самолетах с родителями и друг с другом, после того, как им исполнится 12 лет. Этого требуют протоколы королевской семьи. Первым указ королевы коснется принца Джорджа, которому пока 8 лет.

Дело в том, что дети принца Уильяма и Кейт - прямые наследники британского престола, а значит, им с самого рождения нельзя было путешествовать на одном и том же воздушном судне или корабле.

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В случае трагедии всегда должен выжить кто-то один из претендентов на трон. Елизавета II наложила вето на это правило по просьбе своего внука принца Уильяма, но скоро оно снова вступит в силу.

"Скорее всего, именно Уильям станет новым королем Англии на несколько десятков лет, а значит, ему уже пора беспрекословно соблюдать монархические протоколы. Кейт должна поддержать его в этом", — считает эксперт Daily Star, передает popcornnews.

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Автор: Иван Бойко